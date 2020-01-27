Голикова: Необходимости закрытия границ с Китаем из-за распространения коронавируса нет
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нет никакой необходимости закрывать границы с Китаем из-за распространения коронавируса.
По последним данным, общее число зараженных на территории Китая достигло 2835. При этом 81 человек погибли из-за коронавируса.
- Нет, такой необходимости нет, - подчеркнула Голикова.
При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти в связи с коронавирусом.
Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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