2020-01-27T19:32:59+03:00
Общество

Голикова: Необходимости закрытия границ с Китаем из-за распространения коронавируса нет

Общее число зараженных на территории Китая достигло 2835 человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нет никакой необходимости закрывать границы с Китаем из-за распространения коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных на территории Китая достигло 2835. При этом 81 человек погибли из-за коронавируса.

- Нет, такой необходимости нет, - подчеркнула Голикова.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти в связи с коронавирусом.

Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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