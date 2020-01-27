Голикова: Необходимости закрытия границ с Китаем из-за распространения коронавируса нет

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:32:59+03:00

Общее число зараженных на территории Китая достигло 2835 человек

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нет никакой необходимости закрывать границы с Китаем из-за распространения коронавируса.

По последним данным, общее число зараженных на территории Китая достигло 2835. При этом 81 человек погибли из-за коронавируса.

- Нет, такой необходимости нет, - подчеркнула Голикова.

При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти в связи с коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756909" frameborder="0"></iframe> Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

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ИСТОЧНИК KP.RU