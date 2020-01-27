2020-01-27T16:28:47+03:00
В мире

Вернувшегося из Ухань британца отказались проверять на коронавирус

Он сам позвонил спасателям и попросил его изолировать, потому что в Китае мужчина жил в самом эпицентре вспышки коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Британец жил в пяти минутах от рынка животных в УханеБританец жил в пяти минутах от рынка животных в УханеФото: REUTERS
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Власти Великобритании сообщили, что китайский коронавирус уже вероятно завезен на территорию страны, хотя официально не подтверждено ни одного случая. Такую неопределенность в отношении опасной инфекции прибывший из Китая в Британию мужчина знает как объяснить. Дэвид Марланд рассказал The Mirror, что его попросту отказались проверять на коронавирус.

Он работает учителем. Жил в китайском городе Ухань, как раз в том месте, где началось распространение коронавируса – в пяти минутах ходьбы от рынка животных и морепродуктов. В этом месте, считают биологи, произошли первые случаи заражения людей.

Британец вернулся на Родину и сразу же позвонил спасателям. Рассказал, что ежедневно ходил через рынок в городе Ухань, а еще его сосед по дому был заражен коронавирусом. Марланд попросил проверить его на наличие болезни, потому что он боялся заразить свою семьи, учитывая, что коронавирус заразен даже в инкубационный период.

- Я ожидал, что меня немедленно вызовут на тестирование, но они спросили, есть ли у меня насморк,- рассказал мужчина.

Когда он сказал, что насморка нет, ему велели перезвонить только когда ему станет плохо.

- Я потенциально опасен для других людей. Я все еще нахожусь в двухнедельном переиоде, что длится инкубация, поэтому могу распространять болезнь повсюду, не имея никаких симптомов,- волнуется мужчина.

Его семья попросила его отселиться пока не станет понятно, что он не опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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