На итальянском телешоу Украину назвали Малороссией

27 Янв. 2020 2020-01-27T22:34:51+03:00

Скандальный инцидент произошел накануне во время финального тура телеигры

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В Италии на популярном телешоу "Наследие" на канале RAI игроки назвали Украину Малороссией. Скандальный инцидент произошел накануне во время финального тура телеигры.

Одному из участников популярного в Италии шоу показывают пять пар слов. Игрок должен выбрать из каждой пары по слову, которое должно встать в общий смысловой ряд.

В "скандальном" выпуске ряд был следующий: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.

Игрок должен был написать слово "маленький", по задумке авторов телешоу.

Далее один из ведущих игры заявил, что Малороссия одно из названий Украины.

Выпуск вызвал негодование у украинских граждан в соцсетях. Жители Незалежной призвали оставлять жалобы на страницах телеканала, программы и телеведущих в соцсети.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский повесил вину за Холокост на СССР. Политик во время визита в Польшу также заявил, что Освенцим освобождали украинцы.

ИСТОЧНИК KP.RU