На итальянском телешоу Украину назвали Малороссией
В Италии на популярном телешоу "Наследие" на канале RAI игроки назвали Украину Малороссией. Скандальный инцидент произошел накануне во время финального тура телеигры.
Одному из участников популярного в Италии шоу показывают пять пар слов. Игрок должен выбрать из каждой пары по слову, которое должно встать в общий смысловой ряд.
В "скандальном" выпуске ряд был следующий: звезда, кондитерская, магазин, Россия и серенада.
Игрок должен был написать слово "маленький", по задумке авторов телешоу.
Далее один из ведущих игры заявил, что Малороссия одно из названий Украины.
Выпуск вызвал негодование у украинских граждан в соцсетях. Жители Незалежной призвали оставлять жалобы на страницах телеканала, программы и телеведущих в соцсети.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский повесил вину за Холокост на СССР. Политик во время визита в Польшу также заявил, что Освенцим освобождали украинцы.
ИСТОЧНИК KP.RU