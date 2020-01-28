Эксперты спрогнозировали подорожание в России молока и мяса

28 Янв. 2020 2020-01-28T07:11:03+03:00

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В Аналитическом центре при правительстве РФ заявили, что в 2020 году в России подорожает мясная и молочная продукция. По их данным, рост может составить до 12%. Эксперты уточняют, повышение цен будет связано с подорожанием сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства.

Как пишут "Известия", еще одним фактором, сыгравшем на ценообразовании, может стать электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий", которую ввели в ноябре прошлого года. А на стоимость молочной продукции может повлиять цифровая маркировка таких товаров, что также повысит нагрузку на производителей.

Помимо этого эксперты выразили опасения, что из-за роста цен на пальмовое масло подорожают конфеты, мороженое, чипсы и печенье. Стоимость этих продуктов, как полагают аналитики, вырастет ориентировочно на 5-7%. Примерно на столько же увеличится цена на гречку. В данном случае причина кроется в сокращении посевов.

ИСТОЧНИК KP.RU