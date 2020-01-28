В АТОР рассказали, как отразится на российском рынке запрет на въезд для китайских туристов
Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая. Эти меры были введены для предотвращения распространения короновируса за пределами КНР. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию и выразил надежду, что к началу высокого сезона ограничения уже будут сняты.
«Это временная мера, с 27 января поездки приостановлены. Это точно скажется на загрузке отелей, авиакомпаний. Ежегодно в Россию организованно посещали 1,5 млн китайских туристов. Что касается уже приехавших в Россию, то по завершении путешествия они вернутся домой на своих рейсах», - цитирует Горина ИА НСН.
Эксперты отметил, что такие ограничения вряд ли кардинально скажутся на работе турфирм, скорее всего, компании смогут успешно переориентироваться на другие направления. К тому же высокий сезон еще не начался, а к моменту его старта, ограничения из-за инфекции уже могут быть сняты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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