В АТОР рассказали, как отразится на российском рынке запрет на въезд для китайских туристов

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:11:00+03:00

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Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая. Эти меры были введены для предотвращения распространения короновируса за пределами КНР. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию и выразил надежду, что к началу высокого сезона ограничения уже будут сняты.

«Это временная мера, с 27 января поездки приостановлены. Это точно скажется на загрузке отелей, авиакомпаний. Ежегодно в Россию организованно посещали 1,5 млн китайских туристов. Что касается уже приехавших в Россию, то по завершении путешествия они вернутся домой на своих рейсах», - цитирует Горина ИА НСН.

Эксперты отметил, что такие ограничения вряд ли кардинально скажутся на работе турфирм, скорее всего, компании смогут успешно переориентироваться на другие направления. К тому же высокий сезон еще не начался, а к моменту его старта, ограничения из-за инфекции уже могут быть сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU