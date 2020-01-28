2020-01-28T12:11:00+03:00
Общество

В АТОР рассказали, как отразится на российском рынке запрет на въезд для китайских туристов

Пока туркомпании будут переориентироваться на другие направления
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В АТОР прокомментировали запрет на въезд китайским туристамВ АТОР прокомментировали запрет на въезд китайским туристамФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Российские туроператоры приостанавливают прием организованных тургрупп из Китая. Эти меры были введены для предотвращения распространения короновируса за пределами КНР. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию и выразил надежду, что к началу высокого сезона ограничения уже будут сняты.

«Это временная мера, с 27 января поездки приостановлены. Это точно скажется на загрузке отелей, авиакомпаний. Ежегодно в Россию организованно посещали 1,5 млн китайских туристов. Что касается уже приехавших в Россию, то по завершении путешествия они вернутся домой на своих рейсах», - цитирует Горина ИА НСН.

Эксперты отметил, что такие ограничения вряд ли кардинально скажутся на работе турфирм, скорее всего, компании смогут успешно переориентироваться на другие направления. К тому же высокий сезон еще не начался, а к моменту его старта, ограничения из-за инфекции уже могут быть сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возрождение аграрной нации. Немецкие СМИ заговорили о подъеме сельского хозяйства России
Китайским коронавирусом можно заразиться через слизистую оболочку глаз
Власти Москвы взяли под особый контроль туристические места из-за коронавируса
На вертолете баскетболиста Коби Брайанта не было черного ящика
В Роскомосе рассказали о новых основах госполитики в области космоса
В АТОР рассказали, как отразится на российском рынке запрет на въезд для китайских туристов
Против духовного советника Трампа ополчились американцы за молитву против «всех сатанинских беременностей»
ЦОДД: "К вечеру в Москве ожидаются пробки в 8 баллов"
Экс-король Бельгии признал свою внебрачную дочь по результатам ДНК-теста
Рассекречены имена семерых российских разведчиков-нелегалов
ВОЗ не рекомендует эвакуацию иностранцев из Китая
МВД: В Россию ежегодно приезжают больше 16 миллионов мигрантов
Производители прокомментировали подорожание молока и гречки
Власти Китая объяснили, почему так мало вылечившихся от коронавируса
В Сербии ответили депутату бундестага, раскритиковавшему дружбу с Россией
Губернатор Московской области рекомендовал профильной комиссии помиловать израильтянку Иссахар
В Москве слесарь изнасиловал и задушил 76-летнюю пенсионерку
В Алеппо жертвами обстрела боевиков вновь стали мирные жители
Лечение от коронавируса занимает от одной до двух недель
Кардиологи назвали симптомы приближающегося инфаркта
Из-за изменений климата Тихий океан настолько окисляется, что вода растворяет раковины крабов
Больше всего трудятся жители Калининграда, а меньше всего на Алтае
Ученые нашли в атмосфере грибковые облака, которые представляют опасность для людей
В Китае арестовали мужчину за запись в соцсетях о намеренном заражении людей коронавирусом
Роспотребнадзор: случаев заражения коронавирусом в России не зафиксировано
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
Посольство России обратилось к россиянам в китайской провинции Хубэй