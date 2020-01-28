Названы страны, куда чаще всего едут на поезде

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:13:08+03:00

Названы страны, куда чаще всего ездят на поезде из России Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные о бронировании билетов на поезд за 2019 год. На основе данных был составлен рейтинг, куда чаще всего ездят на поездах.

Бесспорное лидерство у Белоруссии. На эту страну приходится 47,7 процентов всех приобретенных билетов среди заграничных направлений.

Вторая позиция по популярности у Украины. В 2019 году было куплено 18,3 процента билетов. Несмотря на внушительные показатели, спрос на поездки в данную страну постепенно падает. По сравнению с 2018 годом зафиксировано снижение на 5,8%.

Замыкает тройку лидеров Финляндия. Сюда тоже предпочитают добираться по железной дороге. На долю таких билетов приходится 8 процентов от общего числа, пишет RT.

Топ-10 самых популярных стран для поездок на поезде:

Белоруссия – 47,7%,

Украина – 18,3 %,

Финляндия – 8%,

Казахстан - 6,7%,

Эстония - 3,4%,

Латвия - 2,9%,

Молдавия -1,9%,

Узбекистан - 1,2%,

Азербайджан - 0,9%,

Таджикистан - 0,5%.

Ранее эксперты посмотрели, куда чаще всего летают россияне. Оказалось, что российские города и курорты явно популярнее заграничных. Среди всех проданных за авиабилетов 74% - на внутренние рейсы по стране, 26% - за границу

ИСТОЧНИК KP.RU