Названы страны, куда чаще всего едут на поезде
Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные о бронировании билетов на поезд за 2019 год. На основе данных был составлен рейтинг, куда чаще всего ездят на поездах.
Бесспорное лидерство у Белоруссии. На эту страну приходится 47,7 процентов всех приобретенных билетов среди заграничных направлений.
Вторая позиция по популярности у Украины. В 2019 году было куплено 18,3 процента билетов. Несмотря на внушительные показатели, спрос на поездки в данную страну постепенно падает. По сравнению с 2018 годом зафиксировано снижение на 5,8%.
Замыкает тройку лидеров Финляндия. Сюда тоже предпочитают добираться по железной дороге. На долю таких билетов приходится 8 процентов от общего числа, пишет RT.
Топ-10 самых популярных стран для поездок на поезде:
Белоруссия – 47,7%,
Украина – 18,3 %,
Финляндия – 8%,
Казахстан - 6,7%,
Эстония - 3,4%,
Латвия - 2,9%,
Молдавия -1,9%,
Узбекистан - 1,2%,
Азербайджан - 0,9%,
Таджикистан - 0,5%.
Ранее эксперты посмотрели, куда чаще всего летают россияне. Оказалось, что российские города и курорты явно популярнее заграничных. Среди всех проданных за авиабилетов 74% - на внутренние рейсы по стране, 26% - за границу
ИСТОЧНИК KP.RU