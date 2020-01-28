2020-01-28T14:13:08+03:00
Общество

Названы страны, куда чаще всего едут на поезде

Первенство у Белоруссии
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Названы страны, куда чаще всего ездят на поезде из РоссииНазваны страны, куда чаще всего ездят на поезде из РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали данные о бронировании билетов на поезд за 2019 год. На основе данных был составлен рейтинг, куда чаще всего ездят на поездах.

Бесспорное лидерство у Белоруссии. На эту страну приходится 47,7 процентов всех приобретенных билетов среди заграничных направлений.

Вторая позиция по популярности у Украины. В 2019 году было куплено 18,3 процента билетов. Несмотря на внушительные показатели, спрос на поездки в данную страну постепенно падает. По сравнению с 2018 годом зафиксировано снижение на 5,8%.

Замыкает тройку лидеров Финляндия. Сюда тоже предпочитают добираться по железной дороге. На долю таких билетов приходится 8 процентов от общего числа, пишет RT.

Топ-10 самых популярных стран для поездок на поезде:

Белоруссия – 47,7%,

Украина – 18,3 %,

Финляндия – 8%,

Казахстан - 6,7%,

Эстония - 3,4%,

Латвия - 2,9%,

Молдавия -1,9%,

Узбекистан - 1,2%,

Азербайджан - 0,9%,

Таджикистан - 0,5%.

Ранее эксперты посмотрели, куда чаще всего летают россияне. Оказалось, что российские города и курорты явно популярнее заграничных. Среди всех проданных за авиабилетов 74% - на внутренние рейсы по стране, 26% - за границу

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начало сборки нового iPhone могут отложить из-за коронавируса
Названы страны, куда чаще всего едут на поезде
Пассажиры рейса из Шанхая устроили пятичасовой бунт из-за отказа лететь с жителями города Ухань
Лавров: Южный Судан обеспечит российским компаниям комфортные условия
Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии
Лавров прокомментировал «сделку века» Трампа
Косачёв назвал заявления Зеленского об СССР самым подлым ударом
Российский корабль "Орел" совершит пилотируемый облет Луны в 2029 году
В Госдуме считают, что Зеленский «плюнул в лицо» ветеранам
"Красное и белое" проводит проверку утечки данных клиентов
Украинский "Южмаш" заказал в России алюминий для американских ракет
Диетологи назвали продукты, продлевающие молодость
Возрождение аграрной нации. Немецкие СМИ заговорили о подъеме сельского хозяйства России
Китайским коронавирусом можно заразиться через слизистую оболочку глаз
Власти Москвы взяли под особый контроль туристические места из-за коронавируса
На вертолете баскетболиста Коби Брайанта не было черного ящика
В Роскомосе рассказали о новых основах госполитики в области космоса
В АТОР рассказали, как отразится на российском рынке запрет на въезд для китайских туристов
Против духовного советника Трампа ополчились американцы за молитву против «всех сатанинских беременностей»