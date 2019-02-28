Туристические итоги зимы: Куда летали россияне и сколько за это платили

Зима практически закончилась - во всяком случае, по календарю. Скоро уже и майские праздники, и сезон летних отпусков. А пока эксперты туристического рынка подводят итоги зимы и подсчитывают, куда летали российские путешественники и сколько за это платили.

Российские города и курорты были явно популярнее заграничных. Среди всех проданных за зиму авиабилетов 74% - на внутренние рейсы по стране, 26% - за границу (это данные онлайн трэвел-агентства Biletix).

Летать по России стало дороже на 17% - зимой пассажиры платили за билеты туда и обратно в среднем 13 400 рублей. Полеты за рубеж подорожали еще ощутимее, на 23%, и сейчас средний чек 27 400 рублей.

ПО РОССИИ

Самым популярным российским зимним маршрутом стала Москва - жители регионов летали как в саму столицу на каникулы, так и через московские аэропорты за границу (это опять же по расчетам Biletix).

А из курортов - Сочи. Что не удивительно: там и склоны Красной Поляны для горнолыжников, и санатории, и отели, снижающие цены в межсезонье. Авиабилеты из Москвы в Сочи стали дороже на 8% по сравнению с прошлой зимой, пассажиры выкладывали в среднем 9100 рублей за полет туда - обратно. Такими цифрами с "КП" поделились аналитики туристического сервиса Туту.ру.

10 городов России, куда зимой 2018 - 2019 годов было продано больше всего авиабилетов с вылетом из Москвы: Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Махачкала, Уфа, Самара (по данным Туту.ру).

Подешевели из всей первой десятки только билеты в Санкт-Петербург (на 4%) и в Махачкалу (на 2%). В остальные города летать стало дороже. Резко взлетела стоимость авиабилетов в Краснодар - сразу на 31%, до 7500 рублей (это средний чек).

В ЕВРОПУ

10 европейских городов, куда чаще всего летали россияне этой зимой (в статистике учтены вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга, данные Туту.ру и Biletix): Прага, Рига, Берлин, Рим, Мюнхен, Вена, Париж, Дюссельдорф, Барселона, Ларнака.

Махнуть в Старый Свет стало дешевое! Перелеты в Ригу подешевели на 19% по сравнению с прошлой зимой (сейчас они стоят в среднем 12 300 рублей туда - обратно, и это самый бюджетный маршрут в списке), в Берлин на 16%, в Париж, Рим и Дюссельдорф на 10 - 12%.

В БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Из стран СНГ и ближнего зарубежья в фаворе безвизовые, сравнительно бюджетные, славящиеся хорошей кухней и гостеприимством Ереван, Кишинев, Минск, Ташкент, Тбилиси, Баку.

С ценами все очень неровно. Сильно подорожали билеты в Кишинев (на 43%, до 16 400 рублей в среднем) и Баку (на 26%). Зато снизились по сравнению с прошлой зимой цены на перелет в Ташкент (на 21%, до 19 000 рублей) и Тбилиси (на 13%). А самый экономичный вариант из ТОП-10 - Минск, туда можно слетать за 8200 рублей.

В ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ

Из зимних пляжей самостоятельные путешественники предпочитают Эмираты и Таиланд: в первую десятку популярных зимних маршрутов вошли Дубай, Бангкок и Пхукет. Еще Стамбул, Анталья и Тель-Авив, хотя там зимой купаться холодно. Зато можно греться на солнце!