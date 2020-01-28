Российская армия начала получать браслеты для отслеживания караульных

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:13:17+03:00

Браслеты смогут работать в режиме пейджера, контролировать местонахождение караульного и оповещать его о происшествиях Фото: Олег УКЛАДОВ

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Военные России начали получать индивидуальные "браслеты-пейджеры", которые будут отслеживать местоположение часового во время несения караула. Браслеты также смогут работать в режиме пейджера, контролировать местонахождение караульного и оповещать о любых происшествиях.

Сергей Левчук, генеральный директор компании "Аргус-Спектр", разработчика и производителя этих систем, рассказал РИА Новости, что отзывы военных об использовании этих браслетов положительные.

- Если вдруг солдат потерял сознание, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или местности без ориентира, - сообщил Левчук.

ИСТОЧНИК KP.RU