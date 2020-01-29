2020-01-29T08:14:53+03:00
Экономика

В России поставлен рекорд по продажам смартфонов

В 2019 году их было реализовано более 30 миллионов штук
Елена АКИМОВА
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В 2019 году было продано рекордное число смартфоновВ 2019 году было продано рекордное число смартфоновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России поставлен новый рекорд по продажам смартфонов. По итогам 209 года оказалось, что их было реализовано 30,14 миллионов штук.

Несмотря на внушительную цифру, в процентном соотношении к 2018-му прирост составил всего 2 процента. Впрочем, темпы роста реализации невелики — за год всего 2%. Общая сумма сделок оценивается в 495 млрд рублей.

- Рост продаж смартфонов в РФ продолжается за счет замены простых кнопочных телефонов на умные, - комментирует «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Еще одна причина – замена устаревающих аппаратов на новые устройства с современными функциями.

Свой вклад вносят регулярные маркетинговые акции и льготные условия кредитования.

- К тому же появилась новая категория пользователей смартфонов- дети. Но главное — возможности смартфонов и специализированные мобильные приложения привлекают всё большее внимание госсектора и предпринимателей, - резюмирует руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Ранее "Комсомолка" составила рейтинг лучших смартфонов 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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