В Роспотребнадзоре рассказали об опасных осложнениях гриппа

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:05:17+03:00

Наибольшую опасность они несут детям до года и взрослым старше 60 лет

Изменить размер текста: A A

Ежегодно гриппом и ОРВИ в мире болеют почти 500 миллионов человек. При этом от осложнений упирают порядка двух миллионов. Такие данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привел Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что грипп — это единственная форма ОРВИ, которая может повлечь за собой серьезные осложнения, несущие угрозу для жизни. Опасность заключается в том, что осложнения могут проявляться быстро и резко, кроме того, они возникают не сразу, а когда человек уже выздоровел и начал забывать о перенесенной болезни.

«В Москве на грипп и ОРВИ приходится ежегодно до 90% от всей регистрируемой инфекционной заболеваемости, около 3 млн. человек, из них около 60% - дети», - приводит статистику Роспотребнадзора сайт телеканала «Звезда».

В ведомстве рассказали, что после гриппа у людей чаще всего встречаются осложнения со стороны дыхательной системы, на втором месте сердечно-сосудистой системы и органы кроветворения. Кроме того осложнения могут затронуть нервную и моче-половую систему, передает телеканал «360».

По данным Роспотребнадзора, больше всего осложнениям подвержены дети до года и люди в возрасте старше 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU