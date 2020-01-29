В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:57:00+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о новой инициативе главы Минкомсвязи. Максут Шадаев предложил с 2024 года дать сотрудникам МВД и ФСБ, ведущим оперативно-розыскную деятельность, право доступа к онлайн данным россиян. Это касается данных от сотовых операторов, банковские данные и информация из интернет-сервисов, касающаяся конкретного человека.

Сейчас все это полицейские, занятые расследованием, могут получить только по решению суда. В ведомстве объясняют - нововведение могло бы сэкономить время при расследовании уголовных преступлений.

В Кремле пока по этой инициативе не сформировали позицию, объяснил Дмитрий Песков:

- Это новая инициатива, поэтому я, - сказал пресс-секретарь презента, - могу лишь порекомендовать вам обращаться в министерство за комментариями и за разъяснениями, - его слова приводят РИА Новости.

Предложение главы Минкомсвязи пока не оформлено в виде законопроекта.

ИСТОЧНИК KP.RU