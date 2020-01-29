В Верховной Раде объяснили украинцам введение налога на соцсети «войной в Донбассе»

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:50:17+03:00

Депутат Даниил Гетманцев удивился возмущению украинцев, ведь налог хотят ввести не на услуги первой необходимости

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В Украине хотят ввести налог на социальные сети, чтобы получить дополнительный источник дохода в казну. Инициатива принадлежит партии, которую поддерживает президент Зеленский, «Слуга народа». Официально предложение звучит как введение НДС для «транснациональных корпораций, предоставляющих электронные сервисы». Но когда украинцы поняли, что скрывается за этой расшифровкой, подняли волну возмущения, а депутаты Верховной Рады удивились, почему:

- Почему бюджет воюющей страны должен отказываться от дополнительных поступлений от обложения сервисов, никак не являющихся товарами первой необходимости, - написал в фейсбуке депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

Он привел в пример такие страны, как Турция, Норвегия, Швейцария, Япония, ОАЭ, где механизм с выплаты налогов отлажен, причем по инициативе самих компаний, утверждает украинский депутат.

- Возможно, это кого-то сильно удивит, но уже сейчас международные корпорации должны платить НДС с обьекта,- написал Гетманцев. - Причина - отсутствие простого доступного механизма, который мы предлагаем ввести.

Ранее в Украине собирались отменить "военный сбор" - налог на войну.

ИСТОЧНИК KP.RU