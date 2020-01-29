Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:27:11+03:00

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Воспитательница детского сада оставила послание для матери на животе ребенка. Дело было в небольшом американском городе Санибел. Судя по всему, у годовалого малыша Майло закончились подгузники, и воспитательница не нашла ничего лучше, чем написать об этом прямо у него на животе.

- «Мам, у меня закончились подгузники, пожалуйста, обрати на это внимание», - такое послание, написанное ярко зеленым маркером, красовалось на теле мальчика.

Увидев это, мама, естественно, пришла в ярость. Хизер Чизум (мать Майло) написала об этом у себя в Facebook. Она объяснила, что каждый день, когда забирает ребенка из садика, ей оставляют отчет. В нем сказано о самочувствии мальчика, его настроении, а также о том, что нужно докупить. Вероятно, одним из пунктов в этом списке, как раз, были подгузники.

Но из-за загруженного графика Хизер не всегда удавалось просматривать эти отчеты, и в этот раз список прошел мимо неё. Воспитательница, однако, решила не дожидаться следующего отчета и действовать решительнее. А именно написать послание на животе ребенка, которое, к слову, оказалось очень стойким. Маме с трудом удалось его смыть.

Детский сад уволил провинившуюся воспитательницу.

ИСТОЧНИК KP.RU