2020-01-29T17:09:03+03:00
Общество

"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе

На туристов из этой страны приходится 20% всех расходов в отрасли
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Убытки мирового туризма из-за эпидемии в Китае назвали «очень серьезными»Убытки мирового туризма из-за эпидемии в Китае назвали «очень серьезными»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В конце декабря в Китае была выявлена вспышка нового типа коронавируса. В связи с широким распространением заболевания, китайские турфирмы перестали продавать гражданам туры за границу, по крайней мере, до 7 февраля. Это не может не сказаться на мировой экономике.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что доля туристов из Китая составляет пятую часть от общемирового числа.

- Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов, и они тратят на это 20% всех потребительских расходов в отрасли. Или 27 миллиардов долларов. Если запрет будет действовать в течение, например, года, то это будут существенные потери для мирового бизнеса, - приводит его слова ИА НСН.

Что касается въезда в Китай, то здесь потери будут не такими значительными. Туристический поток в Китай не очень большой, всего 4% (63 миллионов прибытий), что для мирового рынка совсем не критично.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день заразилось более шести тысяч человек. 132 человека скончались.

Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростуризм попросил Росавиацию рекомендовать вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе
Корреспондента RT ранили в Сирии
«Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету
В Подмосковье при рождении первенца снизят ставку по ипотеке на 3%
Эрдоган потребовал от Вашингтона поставить F-35 или вернуть деньги
В Китае сказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
«Какого…»: Советник Зеленского матом отреагировал на новые цены на газ
Этап Кубка мира по горным лыжам отменён из-за коронавируса
Путин встретился с министрами, не попавшими в новое правительство
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления