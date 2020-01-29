"Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов": Как коронавирус скажется на турбизнесе

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:09:03+03:00

На туристов из этой страны приходится 20% всех расходов в отрасли

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В конце декабря в Китае была выявлена вспышка нового типа коронавируса. В связи с широким распространением заболевания, китайские турфирмы перестали продавать гражданам туры за границу, по крайней мере, до 7 февраля. Это не может не сказаться на мировой экономике.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько отметил, что доля туристов из Китая составляет пятую часть от общемирового числа.

- Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов, и они тратят на это 20% всех потребительских расходов в отрасли. Или 27 миллиардов долларов. Если запрет будет действовать в течение, например, года, то это будут существенные потери для мирового бизнеса, - приводит его слова ИА НСН.

Что касается въезда в Китай, то здесь потери будут не такими значительными. Туристический поток в Китай не очень большой, всего 4% (63 миллионов прибытий), что для мирового рынка совсем не критично.

Напомним, вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день заразилось более шести тысяч человек. 132 человека скончались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU