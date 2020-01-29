Медведев одним словом описал свою новую работу

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:08:52+03:00

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев описал свои впечатления на новом месте в должности заместителя Совета безопасности РФ.

«Отлично», - ответил бывший глава правительства на вопрос корреспондента Life.ru.

Напомним, 15 января после оглашения послания российского президента Владимира Путина, в котором были предложены изменения Конституции, Медведев сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Он заявил, что отставка кабмина связана не только с возможными поправками в основной закон страны, но также с требованием времени и необходимостью политического обновления России.

В тот же день российский лидер сообщил о том, что вводит должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева. Он объяснил такое решение необходимостью повысить обороноспособность и безопасность страны.

ИСТОЧНИК KP.RU