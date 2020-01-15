2020-01-15T17:08:11+03:00
Политика

Правительство России подало в отставку

Об этом Медведев сообщил, после слов Путина о необходимости изменить Конституцию страны [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments46
Медведев объявил об отставке правительстваМедведев объявил об отставке правительстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Премьер-министра России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку.

Такое заявление глава российского кабмина сделал после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Правительство России уходит в отставку: прямая трансляция.Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку

Медведев обратил внимание на слова главы государства об изменении Конституции. По словам премьера, когда эти поправки будут приняты, «а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения», они внесут существенные изменения не только в основной закон страны, но и «в целый в баланс власти» исполнительной, законодательной, судебной.

«В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку», - заключил глава подавшего в отставку кабмина

В свою очередь глава государства заявил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства.

Напомним, в ходе послания Федеральному глава государства заявил о необходимости внести изменения в Конституцию и запретить чиновникам, депутатам, министрам и судьям иметь иностранное гражданство. Многие спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщили о готовности организовать голосование по вопросам поправок в основной закон Российской Федерации.

Медведев объявляет об отставке правительства LIVE.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева

Ранее стало известно о том, что Правительство России подало в отставку (подробности)

Путин поблагодарил правительство за совместную работу

Правительство России подало в отставку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Медицинский эксперт о послании президента: Важно, чтобы зарплаты лечащих врачей не плюсовали с заработками начальства
Новшества, которые озвучил глава государства, прокомментировал председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко
Новости 24
Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО
В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта
Россияне получат возможность проверять турпутевки и туроператоров
Рубль упал на 20 копеек к доллару и евро после новости об отставке правительства РФ
Путин введет должность заместителя главы Совбеза и назначит на эту должность Медведева
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина
Зеленский сообщил о подготовке нового списка для обмена заключенными в Донбассе
Помощник президента рассказал, сколько потратят на выплату пособий на детей от 3 до 7 лет
"Ошеломляет": В Германии оценили проект российского авианосца
Жуков: в Госдуме нет депутатов с иностранным гражданством
"Счастливая и расслабленная": Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей
Греф сообщил о возможном снижении ставок по ипотеке в России
Вот тебе, бабушка, и евроинтеграция: украинцы будут платить за въезд на территорию ЕС
Посол Евросоюза считает отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны
Путин рассказал о способе для России обогнать среднемировые темпы роста
США намерены сократить военную помощь Ираку из-за требования вывести войска
Кузнецова сказала, что предложенные Путиным меры - чудесное решение
Путин поручил создать авиакомпании для перевозок по Дальнему Востоку
Роухани призвал военных извиниться за промедление в объявлении правды о крушении самолета
Алексей Дюмин — о послании Владимира Путина Федеральному собранию РФ: «Отличает ярко выраженный социальный характер»
Путин предложил ввести социальный контракт для борьбы с бедностью в России
Британский посол покинул Иран после участия в антиправительственных митингах
Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году
Володин: Все предложения об изменениях Конституции будут обсуждаться путём голосования
Эксперт: Бороться надо не с телефонными мошенниками, а с утечками данных
Полиция Сицилии арестовала двух глав мафии за мошенничество
В Минкомсвязи начнут подготовку к созданию бесплатного доступа к социально значимым Интернет-ресурсам