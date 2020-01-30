Спустя два дня после пожара в Подмосковье под завалами нашли тело ребенка

30 Янв. 2020 2020-01-30T09:46:40+03:00

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В ночь с воскресенья на понедельник, 27 января, в подмосковной деревне Крюково под Чеховом загорелся одноэтажный деревянный дом.

Изначально сообщалось о трех погибших. Жертвами возгорания стала 62-летняя хозяйка дома, неизвестный мужчина в возрасте 40-45 лет и еще один человек, личность которого устанавливается. Трупы были направлены в морг, а сотрудники МЧС продолжили разбор завалов.

Лишь через несколько дней в среду, 29 января, под обломками нашли тело маленького мальчика. На вид ребенку около 6-7 лет. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, личность погибшего еще предстоит установить.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце в Подмосковье заживо сгорели шесть приезжих из Средней Азии. Они работали в тепличном хозяйстве Раменского района и жили там же в бытовках. Именно эти сооружения и загорелись.

ИСТОЧНИК KP.RU