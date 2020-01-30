2020-01-30T09:46:40+03:00
Происшествия

Спустя два дня после пожара в Подмосковье под завалами нашли тело ребенка

Личность погибшего мальчика устанавливается
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Число жертв пожара в Чехове увеличилось до четырех человекЧисло жертв пожара в Чехове увеличилось до четырех человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь с воскресенья на понедельник, 27 января, в подмосковной деревне Крюково под Чеховом загорелся одноэтажный деревянный дом.

Изначально сообщалось о трех погибших. Жертвами возгорания стала 62-летняя хозяйка дома, неизвестный мужчина в возрасте 40-45 лет и еще один человек, личность которого устанавливается. Трупы были направлены в морг, а сотрудники МЧС продолжили разбор завалов.

Лишь через несколько дней в среду, 29 января, под обломками нашли тело маленького мальчика. На вид ребенку около 6-7 лет. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, личность погибшего еще предстоит установить.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом месяце в Подмосковье заживо сгорели шесть приезжих из Средней Азии. Они работали в тепличном хозяйстве Раменского района и жили там же в бытовках. Именно эти сооружения и загорелись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые объяснили, почему люди чувствуют себя одинокими
"Нас обманули": Украинских детей разделили на три сорта по языку
В США выставили на продажу дом-гигант для фанатов "Звездных войн" стоимостью $26 миллионов
Спустя два дня после пожара в Подмосковье под завалами нашли тело ребенка
В Подмосковье у бизнесмена украли шесть наручных часов на сумму более 2 миллионов рублей
Россияне-банкроты стали старше на полгода
В США назвали три российские подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Помилованная президентом России Наама Иссахар вышла из колонии
В Гатчинском районе Ленинградской области нашли месячного медвежонка
Полиция предлагает подключить частных детективов к борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО
Небензя напомнил картографам «сделки века», что Голаны – это Сирия
Овечкин вышел на разминку перед матчем в форме с номером Коби Брайанта
Цены на медицинские маски из-за коронавируса подскочили на треть
В России вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Последний регион Китая "сдался" коронавирусу
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Греции
В Китае начнут наказывать за попытки заразить коронавирусом
Крупнейшие газовые месторождения Украины находятся на грани истощения
Глава украинской делегации в ПАСЕ: Возвращение России усугубляет кризис в Ассамблее
Жертвами взрыва автоцистерны в Перу стали 17 человек
«Извольте людей уважать»: Соловьев считает, что увольнение главы Чувашии станет уроком для всех чиновников
Из-за коронавируса Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Армия Сирии освободила от боевиков 27 деревень и поселков в Идлибе
Посольство РФ в США: Новые американские санкции не изменят политики России
Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 170
Пауло Коэльо удалил черновик детской книги, которую писал в соавторстве с Коби Брайантом
Экипаж загоревшегося у берегов ОАЭ танкера спасен
Из-за коронавируса Air Canada приостановила полеты в Пекин и Шанхай