В Подмосковье в бытовках тепличного хозяйства сгорели шесть человек

Около пяти часов утра вторника, 7 января, пожар вспыхнул в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово, Раменского района Московской области. В службу спасения позвонили местные жители, которые первыми заметили густой черный дым. Пожарные прибыли за считанные минуты, но увы, к этому времени одноэтажные бытовки, в которых спали рабочие были охвачены огнем.

- Шесть человек погибли. Их личности сейчас устанавливаются, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибшие – приезжие из Средней Азии. Они жили и работали в этом тепличном хозяйстве.

- Пожар был полностью ликвидирован в течение часа. Общая площадь составила 240 квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас на месте ЧП работают эксперты МЧС, а также следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам местных жителей, в тепличном хозяйстве могли работать нелегальные мигранты.

- Открылись они два года назад. Местных на работу не брали, хотя желающие были, - рассказал «КП» житель деревни Григорий Ефимов. - Набрали нелегалов, платили им копейки. Работали они сутками, ели и жили в этих бытовках.Условия там были дикие. Не удивительно, что такое случилось.

«Комсомолка» следит за развитием событий.