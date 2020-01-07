2020-01-07T12:40:55+03:00
Происшествия

В Подмосковье в бытовках тепличного хозяйства сгорели шесть человек

Погибшие – приезжие из Средней Азии
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Подмосковье в бытовках тепличного хозяйства сгорели шесть человек. Фото: ГУ МЧС.В Подмосковье в бытовках тепличного хозяйства сгорели шесть человек. Фото: ГУ МЧС.
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Около пяти часов утра вторника, 7 января, пожар вспыхнул в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово, Раменского района Московской области. В службу спасения позвонили местные жители, которые первыми заметили густой черный дым. Пожарные прибыли за считанные минуты, но увы, к этому времени одноэтажные бытовки, в которых спали рабочие были охвачены огнем.

- Шесть человек погибли. Их личности сейчас устанавливаются, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибшие – приезжие из Средней Азии. Они жили и работали в этом тепличном хозяйстве.

- Пожар был полностью ликвидирован в течение часа. Общая площадь составила 240 квадратных метров, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас на месте ЧП работают эксперты МЧС, а также следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам местных жителей, в тепличном хозяйстве могли работать нелегальные мигранты.

- Открылись они два года назад. Местных на работу не брали, хотя желающие были, - рассказал «КП» житель деревни Григорий Ефимов. - Набрали нелегалов, платили им копейки. Работали они сутками, ели и жили в этих бытовках.Условия там были дикие. Не удивительно, что такое случилось.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Крупный пожар в Раменском районе Подмосковья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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