У безработной жительницы Рублевки украли деньги и украшения на 3,2 млн рублей
У безработной 24-летней жительницы Рублевки украли деньги и ювелирные украшения на сумму 3,2 миллиона рублей.
Неизвестный проник в дом в Одинцовском районе через открытую дверь в среду, 29 января. Преступление было совершено между 00:00 и 15:40.
Помимо украшений, из коттеджа пропали 2000 долларов. Пострадавшая в тот же день обратилась в полицию. Личность домушника устанавливается. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, камер видеонаблюдения и охранной сигнализации в доме нет.
Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе у безработной жительницы Москвы украли деньги и украшения почти на шесть миллионов рублей. Неизвестные отжали окно на первом этаже и похитили сейф вместе со всем содержимым. Поиски грабителей и украденного имущества продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU