У безработной жительницы Рублевки украли деньги и украшения на 3,2 млн рублей

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:08:52+03:00

Дверь была открыта, и грабитель без проблем проник в дом 24-летней девушки

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У безработной 24-летней жительницы Рублевки украли деньги и ювелирные украшения на сумму 3,2 миллиона рублей.

Неизвестный проник в дом в Одинцовском районе через открытую дверь в среду, 29 января. Преступление было совершено между 00:00 и 15:40.

Помимо украшений, из коттеджа пропали 2000 долларов. Пострадавшая в тот же день обратилась в полицию. Личность домушника устанавливается. Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, камер видеонаблюдения и охранной сигнализации в доме нет.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе у безработной жительницы Москвы украли деньги и украшения почти на шесть миллионов рублей. Неизвестные отжали окно на первом этаже и похитили сейф вместе со всем содержимым. Поиски грабителей и украденного имущества продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU