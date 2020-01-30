2020-01-30T10:57:27+03:00
Экономика

Минэнерго США прогнозирует удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Такая цена может быть достигнута к 2050 году в случае высоких издержек и низкой доступности ресурсов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Управление по энергетической информации министерства энергетики США считает, что при высоких издержках добычи нефти и низкой доступности ресурсов цена на сырье марки Brent может "взлететь" до 183 долларов за баррель к 2050 году. Об этом говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе.

В базовом сценарии, который не включает последствия возможных изменений в энергетических законах, цена за баррель нефти Brent составляет 105 долларов. Если же издержки добычи будут низкими, а доступность ресурсов относительно высокой, то сырье подешевеет до 46 долларов, считают эксперты.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минэнерго США прогнозирует удорожание нефти Brent до $183 за баррель
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