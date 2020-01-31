Минюст предложил штрафовать на 1,5 миллиона рублей за свалки рядом с аэродромами

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:15:34+03:00

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Минюст выступил с инициативой введения штрафа в размере 1,5 млн рублей за организацию свалок на приаэродромных территориях. По мнению министров, свалки привлекают птиц, которые угрожают безопасности полетов.

Штрафные санкции для граждан за размещение подобных свалок у аэродромов, животноводческих ферм и других объектов, привлекающих птиц, предлагается установить в пределах от 10 000 до 20 000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU