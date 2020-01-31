Минюст предложил штрафовать на 1,5 миллиона рублей за свалки рядом с аэродромами
По словам министров, мусор привлекает птиц, которые угрожают безопасности полетов
Изменить размер текста:
Минюст выступил с инициативой введения штрафа в размере 1,5 млн рублей за организацию свалок на приаэродромных территориях. По мнению министров, свалки привлекают птиц, которые угрожают безопасности полетов.
Штрафные санкции для граждан за размещение подобных свалок у аэродромов, животноводческих ферм и других объектов, привлекающих птиц, предлагается установить в пределах от 10 000 до 20 000 рублей.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU