2020-01-31T12:15:34+03:00
Общество

Минюст предложил штрафовать на 1,5 миллиона рублей за свалки рядом с аэродромами

По словам министров, мусор привлекает птиц, которые угрожают безопасности полетов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минюст выступил с инициативой введения штрафа в размере 1,5 млн рублей за организацию свалок на приаэродромных территориях. По мнению министров, свалки привлекают птиц, которые угрожают безопасности полетов.

Штрафные санкции для граждан за размещение подобных свалок у аэродромов, животноводческих ферм и других объектов, привлекающих птиц, предлагается установить в пределах от 10 000 до 20 000 рублей.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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Минюст предложил штрафовать на 1,5 миллиона рублей за свалки рядом с аэродромами
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