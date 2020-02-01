Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

1 Февр. 2020 2020-02-01T09:09:19+03:00

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C начала февраля все федеральные социальные выплаты проиндексируют на 3 процента. Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля. Речь идет о выплатах для федеральных льготников, их в России больше 15 миллионов человек: Герои СССР и России, ветераны, полные кавалеры Ордена Славы, чернобыльцы.

Помимо денежных выплат льготники имеют право на бесплатные социальные услуги. При этом у льготника есть выбор, получить услугу или деньги. Можно отказаться от целого пакета услуг или только от части. Для этого необходимо было подать до 1 октября 2019 года соответствующее заявление, отметив в нем те услуги, от которых он хочет отказаться.

Бесплатно можно получить:

- лекарства, медицинские изделия, лечебное питание для детей-инвалидов . В денежном эквиваленте после индексации это 889,66 рубля в месяц.

- путевки на санаторно-курортное лечение - 137,63 рубля в месяц.

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 127,77 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU