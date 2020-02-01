2020-02-01T09:09:19+03:00
Общество

Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат

Выплаты проиндексируют на 3 процента
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вместо "социального пакета" льготники могут взять деньгиВместо "социального пакета" льготники могут взять деньгиФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

C начала февраля все федеральные социальные выплаты проиндексируют на 3 процента. Напомним, с 2019 года введен единый порядок индексации выплат льготникам с 1 февраля. Речь идет о выплатах для федеральных льготников, их в России больше 15 миллионов человек: Герои СССР и России, ветераны, полные кавалеры Ордена Славы, чернобыльцы.

Помимо денежных выплат льготники имеют право на бесплатные социальные услуги. При этом у льготника есть выбор, получить услугу или деньги. Можно отказаться от целого пакета услуг или только от части. Для этого необходимо было подать до 1 октября 2019 года соответствующее заявление, отметив в нем те услуги, от которых он хочет отказаться.

Бесплатно можно получить:

- лекарства, медицинские изделия, лечебное питание для детей-инвалидов . В денежном эквиваленте после индексации это 889,66 рубля в месяц.

- путевки на санаторно-курортное лечение - 137,63 рубля в месяц.

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 127,77 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Федеральным льготникам с 1 февраля увеличат размер ежемесячных выплат
Умер актер Алан Харрис, сыгравший в «Звездных войнах»
Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году
Началась эвакуация россиян из Китая
В Латвии возбудили дело на распространителя ложной информации о коронавирусе
Овечкин подвинул Мессье в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ
Итоговое голосование по импичменту Трампа перенесли на 5 февраля
В России изменились правила увольнения сотрудников
В Китае от нового коронавируса скончались 259 человек
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
В Японии разбился полицейский вертолет, перевозивший органы для трансплантации
Ученые показали, как размножается коронавирус
На Украине потенциальную участницу "Евровидения" раскритиковали за русский язык
Британия официально вышла из состава ЕС
Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
США временно запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай
Экс-генпрокурор Украины заподозрил Джозефа Байдена в попытке отравить его
Захарова попросила замглаву МИД Польши перестать "шаромыжничать" на теме Второй мировой войны