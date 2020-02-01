Какие законы вступают в силу с 1 февраля 2020 года: льготников ждет прибавка, а советские декреты - корзина

1. Льготникам прибавят 3%

С 1 февраля повысят ежемесячные денежные выплаты, которые получают федеральные льготники. Таких у нас более 15 миллионов: Герои СССР и России, ветераны боевых действий, чернобыльцы и т. п. Индексация проводится каждый год, нынче прибавка составит 3%.

Также на 3% индексируется и стоимость набора социальных услуг, на которые имеют право льготники. По закону, тут у льготника есть выбор — бесплатно пользоваться этими самыми услугами, либо получить взамен фиксированную сумму деньгами (ее включат в ежемесячную выплату).

Перечень социальных услуг выглядит так:

-лекарства, медицинские изделия, лечебное питание для детей-инвалидов (если брать деньгами, то после индексации получится 889,66 рубля в месяц)

-путевки на санаторно-курортное лечение (137,63 рубля в месяц)

-бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (127,77 рубля в месяц).

2.Отменят более 1000 старых законов

Постановление правительства об этом подписано еще в середине января. В перечне - 1259 документов, принятых с 1917 по 2002 годы. Среди них, например, декрет Совета Народных Комиссаров «О революционном трибунале печати» от 1918 года или декрет того же Совета «О чеканке золотых червонцев» от 1922 года. Все попавшие в перечень декреты, постановления, пункты законов оптом признаны устаревшими и отменяются с 1 февраля.

Полный перечень — здесь.

Считывание QR-кода при помощи смартфона.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

3. Вместо чека — QR-код

С 1 февраля торговый автомат бумажного чека вам может и не выдать. А вместо этого покажет на экране QR-код (Quick Response Code - код быстрого реагирования). В этом коде и будет зашифрована вся та информация, которую обычно содержит чек. Ваши действия: брать с собой смартфон и считывать им код с экрана — тогда у вас вместо бумажки останется чек в электронном виде. Если чеки вы и раньше никогда не брали — можете ничего не делать.

Речь идет о любых автоматах, в которых вы что-то покупаете. Например, кофейных или с водой-бутербродами. Или тех, которые установлены на некоторых бензоколонках -когда вы можете расплатиться, не ходя в кассу.

4. «Дальневосточных гектаров» станет больше

Для всех жителей Дальнего Востока программа с 1 февраля начнет действовать еще в двух регионах — Бурятии и Забайкальском крае. С 1 августа там же получить бесплатный гектар смогут все граждане России, кто захочет.

5. «Платон» подорожает

Поднимется тариф за проезд грузовиков-большегрузов (массой свыше 12 тонн) по федеральным трассам — с 2 руб.04 коп. до 2 руб. 20 коп. за километр (знаменитая система «Платон»). В какой-то мере это касается всех, потому что транспортные расходы так или иначе потом вылезают в стоимости товаров и услуг для нас, потребителей. Обратная сторона вопроса: утверждается, что на деньги, собранные с помощью «Платона» с 2015 года, уже отремонтировано 2700 км автодорог в 40 городах и регионах и более 30 мостов.