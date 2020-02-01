2020-02-01T11:37:01+03:00
Общество

В министерстве труда опровергли информацию об изменениях правил увольнения

Сведения по форме СТД-Р должны выдавать не всем работникам и не только при увольнении
Юлия САЛЬНИКОВА
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Электронные трудовые книжки в законе с 1 января 2020 годаЭлектронные трудовые книжки в законе с 1 января 2020 годаФото: Иван ВИСЛОВ
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В Минтруда опровергли сообщения об изменениях в правилах увольнения. Ранее в СМИ появилась информация, что в связи с введением электронных трудовых книжек, при увольнении каждому работнику в бухгалтерии обязаны выдать справку по форме СТД-Р. Она содержит сведения о приеме на работу, переводах на другую постоянную работу, увольнении.

Однако, в профильном ведомстве объяснили, что справка (она может быть в бумажно виде и электронном с соответствующей подписью) выдается только тем сотрудникам, которые перешли от привычной трудовой книжки к ее электронному формату.

- Справку выдают по запросу, не только при увольнении,- объяснили в пресс-службе министерства труда, ответ публикует ТАСС. - Приказ о форме СТД-Р еще находится на госрегистрации в Минюсте, добавили в пресс-службе.

Напомним, закон о введении в России электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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