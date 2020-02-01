В России изменились правила увольнения сотрудников

1 Февр. 2020 2020-02-01T06:24:59+03:00

В последний рабочий день бухгалтерия или отдел кадров должны выдать работнику сведения по форме СТД-Р

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В России с 1 февраля изменились правила увольнения сотрудников. Теперь бухгалтерия или отдел кадров обязаны выдавать сотруднику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р вместе с другими документами. Нововведения связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Сотрудник должен получить документ в последний рабочий день. В форме СТД-Р содержится информация о длительности работы у данного работодателя. Фактически это аналог выписки из трудовой книжки.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на электронные трудовые книжки россияне смогут перейти по желанию. Это значит, что работодатель будет напрямую отправлять всю информацию в Пенсионный фонд: когда приняли на работу, когда повысили, когда уволили. У людей будет год, чтобы решить, хотят ли они довериться современным технологиям положиться на старую-добрую бумагу

ИСТОЧНИК KP.RU