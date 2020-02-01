2020-02-01T06:24:59+03:00
Общество

В России изменились правила увольнения сотрудников

В последний рабочий день бухгалтерия или отдел кадров должны выдать работнику сведения по форме СТД-Р
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В России изменились правила увольнения сотрудниковВ России изменились правила увольнения сотрудниковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В России с 1 февраля изменились правила увольнения сотрудников. Теперь бухгалтерия или отдел кадров обязаны выдавать сотруднику сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р вместе с другими документами. Нововведения связаны с переходом на электронные трудовые книжки.

Сотрудник должен получить документ в последний рабочий день. В форме СТД-Р содержится информация о длительности работы у данного работодателя. Фактически это аналог выписки из трудовой книжки.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на электронные трудовые книжки россияне смогут перейти по желанию. Это значит, что работодатель будет напрямую отправлять всю информацию в Пенсионный фонд: когда приняли на работу, когда повысили, когда уволили. У людей будет год, чтобы решить, хотят ли они довериться современным технологиям положиться на старую-добрую бумагу

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Овечкин подвинул Мессье в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ
Итоговое голосование по импичменту Трампа перенесли на 5 февраля
В России изменились правила увольнения сотрудников
В Китае от нового коронавируса скончались 259 человек
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
В Японии разбился полицейский вертолет, перевозивший органы для трансплантации
Ученые показали, как размножается коронавирус
На Украине потенциальную участницу "Евровидения" раскритиковали за русский язык
Британия официально вышла из состава ЕС
Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
США временно запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай
Экс-генпрокурор Украины заподозрил Джозефа Байдена в попытке отравить его
Захарова попросила замглаву МИД Польши перестать "шаромыжничать" на теме Второй мировой войны