2020-02-02T02:24:29+03:00
Общество

Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, какой город станет столицей проекта в 2020 году

Россияне смогут проверить свои знания 4 апреля
Мария ИГНАТЬЕВА
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Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, какой город станет столицей проекта в 2020 годуОрганизаторы «Тотального диктанта» рассказали, какой город станет столицей проекта в 2020 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, что столицей проекта в 2020 году станет Санкт-Петербург. Они даже присмотрели площадку, где свои знания русского языка смогут проверить жители и гости северной столицы.

Предполагается, что главной площадкой филологической акции станет Государственный Эрмитаж, в котором смогут разместиться 500 человек. Уже известно, что акция будет проводиться 4 апреля. А 1 апреля планируется заложить основы новой традиции - провести шествие за грамотность.

Выбирали столицу проекта на конкурсной основе. Финал состоялся 1 февраля в Доме культуры национального исследовательского технологического университета «МИСиС». До него дошли пять городов: Вологда, Казань, Тамбов и Нукус (Узбекистан) и Санкт-Петербург. В северной столице текст диктанта прочитает его автор - писатель Андрей Геласимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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