Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, какой город станет столицей проекта в 2020 году
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, что столицей проекта в 2020 году станет Санкт-Петербург. Они даже присмотрели площадку, где свои знания русского языка смогут проверить жители и гости северной столицы.
Предполагается, что главной площадкой филологической акции станет Государственный Эрмитаж, в котором смогут разместиться 500 человек. Уже известно, что акция будет проводиться 4 апреля. А 1 апреля планируется заложить основы новой традиции - провести шествие за грамотность.
Выбирали столицу проекта на конкурсной основе. Финал состоялся 1 февраля в Доме культуры национального исследовательского технологического университета «МИСиС». До него дошли пять городов: Вологда, Казань, Тамбов и Нукус (Узбекистан) и Санкт-Петербург. В северной столице текст диктанта прочитает его автор - писатель Андрей Геласимов.
ИСТОЧНИК KP.RU