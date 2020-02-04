В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе: один человек убит, пятеро ранены

4 Февр. 2020 2020-02-04T06:57:30+03:00

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В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе, который направлялся из Лос-Анджелеса в район Сан-Франциско, в результате один человек убит, еще пятеро получили ранения, передает агентство Reuters.

Все пострадавшие доставлены в больницы, а стрелявшего задержали и передали полицейским сами пассажиры автобуса.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU