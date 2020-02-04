В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе: один человек убит, пятеро ранены
Подозреваемый задержан и помещен под стражу, мотивы преступления выясняются
Стрельба в рейсовом автобусе произошла утром в понедельникФото: REUTERS
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В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе, который направлялся из Лос-Анджелеса в район Сан-Франциско, в результате один человек убит, еще пятеро получили ранения, передает агентство Reuters.
Все пострадавшие доставлены в больницы, а стрелявшего задержали и передали полицейским сами пассажиры автобуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU