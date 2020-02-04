2020-02-04T06:57:30+03:00
Происшествия

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе: один человек убит, пятеро ранены

Подозреваемый задержан и помещен под стражу, мотивы преступления выясняются
Поделиться:
Стрельба в рейсовом автобусе произошла утром в понедельникСтрельба в рейсовом автобусе произошла утром в понедельникФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе, который направлялся из Лос-Анджелеса в район Сан-Франциско, в результате один человек убит, еще пятеро получили ранения, передает агентство Reuters.

Все пострадавшие доставлены в больницы, а стрелявшего задержали и передали полицейским сами пассажиры автобуса.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гонконге умер первый человек от коронавируса
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в автобусе: один человек убит, пятеро ранены
Роспотребнадзор: Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 23 регионах России
Пушков: Польша ничего не выиграла от «победы» в историческом споре с Россией
Украина готовит новые иски против России
Жертвами коронавируса в Китае стали уже 425 человек
В России началось производство ЗРС С-400 для Индии
Помпео доволен своей поездкой в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Адвокаты Трампа призвали сенат прекратить «ангажированную процедуру импичмента»
В ОБСЕ осудили решение Трампа отменить запрет противопехотных мин
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 414
Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
Мишустин перенес сроки проведения Российского инвестиционного форума из-за коронавируса
«Газпром» уменьшил транзит газа через Украину в три раза
Минтруд предложил выделить на маткапитал 1,5 триллиона рублей
Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики ушло в отставку
В одесском СИЗО заключенные забили до смерти сокамерника