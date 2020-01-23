Стрельба в центре Сиэтла: один человек погиб, семеро ранены

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:47:17+03:00

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В центре американского города Сиэтл неизвестный открыл стрельбу по людям, в результате один человек погиб, еще как минимум семеро получили ранения, среди пострадавших – ребенок, девятилетний мальчик, передает телеканал NBC со ссылкой на представителей экстренных служб. Предполагаемый стрелок скрылся с места преступления, его разыскивает полиция. По предварительной версии правоохранителей, преступник был один.

По данным телеканала, выстрелы раздались вечером в среду (утром в четверг по московскому времени) возле рынка Пайк-плейс – это очень многолюдное место в Сиэтле, популярное среди туристов. Там же неподалеку расположены кофейня Starbucks и новая штаб-квартира корпорации Amazon.

Неизвестный устроил стрельбу в Сиэтле.Есть погибшие

Городская полиция на своей официальной странице в Twitter подтвердила информацию о стрельбе и бегстве подозреваемого. В сообщении отмечается, что «офицеры и медики оказывают первую помощь раненым».

NBC уточняет, что пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии, еще одна раненая – 55-летняя женщина – доставлена в больницу в критическом состоянии. Госпитализированы еще трое мужчин, младшему из которых 21 год, старшему 35 лет. Их ранения врачи оценивают как средней степени тяжести.

Стрельба в Сиэтле.ЧП случилось возле рынка Пайк-плейс

ИСТОЧНИК KP.RU