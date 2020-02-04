2020-02-04T19:08:39+03:00
В мире

Лавров: РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе

При этом по словам главы МИД России, "эти процессы вызывают очень большую озабоченность"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что РФ будет не будет игнорировать военные учения НАТО. Они пройдут этой весной на территории Европы.

При этом, по словам Лаврова, "эти процессы вызывают очень большую озабоченность".

- Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков, - отметил глава МИД.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Не хотел впутывать в историю подругу": стали известны детали дела боксера Кушиташвили
Лавров: РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе
"Хотели привлечь внимание учеников": Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом
Крашенинников выступил против упоминания бога в Конституции
"Белые каски" вместе с террористами завершили съемки в Сирии фейкового видео о химатаках
"Вы же замерзли!": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца
Осуждённый за взятки полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора за драку с заключённым
"Создали в Москве подставную компанию": Лукашенко объяснил задержание всех глав сахарных заводов
Первый самолёт российских ВКС приземлился в аэропорту Уханя
Крашенинников о понятии брака: Прописывать в российской Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины, не совсем корректно
Ученые рассказали о влиянии мелодии будильника на работоспособность
В ЦПК отреагировали на новости о снижении требований к космонавтам
Путин: Россия будет всячески поддерживать борьбу с коронавирусом
Российские аптеки ограничивают отпуск масок в одни руки
"Нужно вести с Россией диалог": Посол Франции на Украине рассказал о неудавшейся изоляции РФ
Официальный курс евро на среду снизился на 67 копеек
В школах Казани установлены первые отечественные автоматы по сбору тары
В Одессе сорвали и растоптали последний барельеф маршалу Жукову
Международные авиабилеты в России подорожают с 5 февраля
"Без уважения к людям работать нельзя": Путин прокомментировал отставку главы Чувашии
Путин: Предложенные мною поправки в Конституцию продиктованы жизнью
Осуждённого экс-губернатора Кирова Никиту Белых уволили из библиотеки колонии
Граждане Евросоюза обращаются в российское посольство с просьбой об эвакуации из города Ухань из-за коронавируса
В Кремле подтвердили, что пока не приглашали руководство Польши на День Победы
Россия эвакуирует из Уханя нескольких граждан из Беларуси, Казахстана и Армении
В Москве умер 25-летний игрок КВН из «Армянской сборной» Овик Григорян
Умер писатель-фантаст и переводчик Евгений Витковский