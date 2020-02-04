Лавров: РФ не будет игнорировать учения НАТО в Европе

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:08:39+03:00

При этом по словам главы МИД России, "эти процессы вызывают очень большую озабоченность"

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что РФ будет не будет игнорировать военные учения НАТО. Они пройдут этой весной на территории Европы.

При этом, по словам Лаврова, "эти процессы вызывают очень большую озабоченность".

- Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков, - отметил глава МИД.

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ИСТОЧНИК KP.RU