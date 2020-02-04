Россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дороге
В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дороге. Уточняется, что автомобиль, где находилась женщина, упал в ущелье из-за схода лавины.
Также сообщается, что в результате инцидента еще два человека пострадали. Граждане Армении и Грузии также находились в этом автомобиле. Пострадавших доставили в местную больницу, у них обнаружили переломы.
- На дороге Степанцминда-Коби трассы Мцхета-Степацминда-Ларс внезапно сошел оползень, в результате чего автомобиль упал в ущелье, - рассказали в ведомстве.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях на пляже Патонг на Пхукете, Таиланд, во время купания утонула российская туристка. Уточняется, 34-летняя женщина плавала на расстоянии около 30 метров от берега. Россиянка находилась на пляже со своим другом: друзья по очереди купились, чтобы один из них охранял вещи на берегу.
ИСТОЧНИК KP.RU