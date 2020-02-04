2020-02-04T23:20:04+03:00
В мире

Россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дороге

В МВД Грузии сообщили, что еще два человека пострадали
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дорогеРоссиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дорогеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что россиянка погибла при сходе лавины на военно-грузинской дороге. Уточняется, что автомобиль, где находилась женщина, упал в ущелье из-за схода лавины.

Также сообщается, что в результате инцидента еще два человека пострадали. Граждане Армении и Грузии также находились в этом автомобиле. Пострадавших доставили в местную больницу, у них обнаружили переломы.

- На дороге Степанцминда-Коби трассы Мцхета-Степацминда-Ларс внезапно сошел оползень, в результате чего автомобиль упал в ущелье, - рассказали в ведомстве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях на пляже Патонг на Пхукете, Таиланд, во время купания утонула российская туристка. Уточняется, 34-летняя женщина плавала на расстоянии около 30 метров от берега. Россиянка находилась на пляже со своим другом: друзья по очереди купились, чтобы один из них охранял вещи на берегу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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