#ПочтаПобеды: россиянам предложили написать «живые» письма ветеранам
В этом году 9 мая россияне отметят 75-ю годовщину победы в Великой отечественной войне. В преддверии знаменательной даты телеканал RT предложил всем желающим написать письма участникам тех страшных событий.
Традиционно слова благодарности появляются в соцсетях, но редко кто из ветеранов их видит. А вот написать настоящее письмо, положить его в конверт и отправить по почте мало кто решается.
А ведь именно эти слова, выведенные на листе бумаги, наверняка дойдут до людей, прошедших войну. Смогут передать искреннюю признательность и гордость за подвиг, который совершили люди.
В новом проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду, расписался на Рейхстаге, укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.
Они признаются, что живое общение бесценно в любом возрасте и будут рады получить несколько строк.
Отправить письмо можно по адресу: 111020 МОСКВА, УЛ. БОРОВАЯ 3/1.
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Новый проект #ПочтаПобеды поможет доставить ваши письма ветеранам. В преддверии 9 Мая вы можете отправить письма людям, прошедшим войну
ИСТОЧНИК KP.RU