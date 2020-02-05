2020-02-05T15:27:29+03:00
Общество

#ПочтаПобеды: россиянам предложили написать «живые» письма ветеранам

Многие традиционно выражают благодарность в соцсетях, но пожилые люди вряд ли это видят
Елена АКИМОВА
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Россиянам предложили написать письма ветеранамРоссиянам предложили написать письма ветеранамФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В этом году 9 мая россияне отметят 75-ю годовщину победы в Великой отечественной войне. В преддверии знаменательной даты телеканал RT предложил всем желающим написать письма участникам тех страшных событий.

Традиционно слова благодарности появляются в соцсетях, но редко кто из ветеранов их видит. А вот написать настоящее письмо, положить его в конверт и отправить по почте мало кто решается.

А ведь именно эти слова, выведенные на листе бумаги, наверняка дойдут до людей, прошедших войну. Смогут передать искреннюю признательность и гордость за подвиг, который совершили люди.

В новом проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду, расписался на Рейхстаге, укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

Они признаются, что живое общение бесценно в любом возрасте и будут рады получить несколько строк.

Отправить письмо можно по адресу: 111020 МОСКВА, УЛ. БОРОВАЯ 3/1.

В этом году пройдет традиционная акция "Бессмертный полк". Как принять участие и где можно зарегистрироваться.

Новый проект #ПочтаПобеды поможет доставить ваши письма ветеранам. В преддверии 9 Мая вы можете отправить письма людям, прошедшим войну

ИСТОЧНИК KP.RU

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#ПочтаПобеды: россиянам предложили написать «живые» письма ветеранам
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