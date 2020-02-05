2020-02-05T23:33:23+03:00
Экономика

В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»

Глава комитета бундестага заявил, что американцы не имеют права угрожать европейским предприятиям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»Фото: REUTERS
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Европейский Союз должен «четче» реагировать на американские санкции против проекта «Северный поток - 2». Такое заявление сделал председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

«Не годится, чтобы американцы предписывали Европе, как проводить энергетическую политику», - передает «Интерфакс» слова главы комитета.

Он отметил, что Вашингтон «действуют вне положений международного права, накладывая санкция экстерриториального характера». Более того США «не имеют права угрожать европейским предприятиям».

Эрнст добавил, что у России есть возможности, чтобы закончить проект самостоятельно, «хоть это потребует больше времени и будет дороже».

Как писал сайт kp.ru, журналисты немецкого издания Handelsblatt заявили, что Конгресс США намерен принять пакет новых санкций против проекта «Северный поток - 2», если Россия предпримет попытку проложить остающиеся километры газопровода.

Напомним, в конце января зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова, что российская сторона достроит газопровод и проект планируют завершить не позднее I квартала 2021 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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