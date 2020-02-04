"Будут мешать строительству": Журналисты узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока-2"
Американский конгресс может ввести новые ограничения , если РФ попробует проложить остающиеся километры трубопровода
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Журналисты немецкого издания Handelsblatt заявили, что американский конгресс планирует принять пакет санкций против проекта "Северный поток — 2". В том случае, если Россия предпримет попытку проложить остающиеся километры трубопровода.
- Мы в курсе, что американцы твердо намерены препятствовать "Северному потоку — 2, - говорится в статье.
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ИСТОЧНИК KP.RU