Пассажирский самолет в аэропорту Стамбула протаранил ограждение при посадке
В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле самолет рейса Измир-Стамбул при посадке врезался в ограждение.
Как сообщает телеканал CNN Turk, при посадке лайнер не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе, после чего самолет соскользнул на дорогу и разбился вдребезги, после чего загорелся.
По информации телеканала, все пассажиры эвакуированы.
Министр транспорта Турции заявил, что погибших в авиакатастрофе нет.
На данный момент к месту происшествия направлено большое количество пожарных, медицинских и полицейских команд.
На опубликованном видео видно, что большая часть самолета сильно повреждена.
Напомним, накануне, 3 февраля, Самолет Air Canada со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Мадриде. После того как шасси попали в двигатель, капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнер несколько часов летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо. В аэропорт были направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты. К частью никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП.
ИСТОЧНИК KP.RU