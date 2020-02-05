2020-02-05T19:57:46+03:00
Происшествия

Пассажирский самолет в аэропорту Стамбула протаранил ограждение при посадке

Министр транспорта Турции сообщил, что погибших в авиакатастрофе нет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В аэропорту Стамбула самолет не смог удержаться при посадке и разбился об огражденияВ аэропорту Стамбула самолет не смог удержаться при посадке и разбился об ограждения
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В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле самолет рейса Измир-Стамбул при посадке врезался в ограждение.

Как сообщает телеканал CNN Turk, при посадке лайнер не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе, после чего самолет соскользнул на дорогу и разбился вдребезги, после чего загорелся.

По информации телеканала, все пассажиры эвакуированы.

Министр транспорта Турции заявил, что погибших в авиакатастрофе нет.

На данный момент к месту происшествия направлено большое количество пожарных, медицинских и полицейских команд.

На опубликованном видео видно, что большая часть самолета сильно повреждена.

Напомним, накануне, 3 февраля, Самолет Air Canada со сломанным шасси совершил аварийную посадку в Мадриде. После того как шасси попали в двигатель, капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Лайнер несколько часов летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо. В аэропорт были направлены дополнительные пожарные и медицинские расчеты. К частью никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

В Стамбуле самолет выкатился за пределы ВПП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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