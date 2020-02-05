2020-02-05T20:54:12+03:00
Политика

Мишустину выдали Aurus

Новый премьер пересел на российский лимузин, полагающийся первым лицам страны
Иван ГРАЧЕВ
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Презентация автомобиля Aurus Senat, август 2018 года.Презентация автомобиля Aurus Senat, август 2018 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Дали», - коротко ответил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на вопрос журналистов — обеспечили ли нового председателя правительства России лимузином Aurus. Мантуров курировал создание этого представительского автомобиля, на который собираются пересадить высших чиновников страны.

Первым на Aurus пересел Владимир Путин — на своей инаугурации в мае 2018-го. И с тех пор это основной автомобиль, на котором передвигается президент России. В том числе и в своих заграничных поездках.

Теперь, получается, на Aurus сел и Михаил Мишустин.

Название Aurus состоит из двух значений - «золото» по латыни и «русский».

СПРАВКА "КП"

"Аурус" - семейство автомобилей представительского и высшего классов на единой модульной платформе, разработанных и производящихся в России впервые в постсоветской истории. Авто обладают мощными двигателями (даже в бронированной версии весом в 6,5 тонны машина набирает скорость в 100 км/ч за 6 секунд) и повышенным уровнем комфорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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