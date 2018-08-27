У проекта «Кортеж» появится Комендант: президентская серия автомобилей пополнится кроссовером

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-27T17:36:45+03:00

Bпервые отечественный лимузин был показан широкой публике в день инаугурации Владимира Путина в мае этого года Фото: REUTERS

В продажу эти машины должны поступить в 2019 году [видео]

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Модельный ряд проекта «Кортеж» пополнится компактным кроссовером. Ранее в линейку российских автомобилей премиум-класса уже вошли лимузин, седан и минивэн. Все прототипы созданы на единой модульной платформе и будут иметь узнаваемый вид.

Напомним, впервые отечественный лимузин был показан широкой публике в день инаугурации Владимира Путина в мае этого года. Глава государства приехал на нем на церемонию. Однако планируется, что автомобили проекта «Кортеж» появятся не только в гараже №1, но и попадут в свободную продажу под маркой Aurus.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/650140" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин выезжает на инаугурацию.

- Кроссовер Aurus пока находится в стадии разработки, - рассказал «КП» заместитель гендиректора ФГУП «НАМИ» (генподрядчик проекта) Андрей Гармай. - Планируется, что у модель получит название Comendant.

Примечательно, что все модели Aurus получают имена в честь башен Московского Кремля. Седан - Senat, а минивэн - Arsenal.

В продажу для населения автомобили «президентской серии» должны поступить в 2019 году. Цены на них и количество выпущенных экземпляров пока не раскрываются.

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