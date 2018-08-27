2018-08-27T17:36:45+03:00
Авто

У проекта «Кортеж» появится Комендант: президентская серия автомобилей пополнится кроссовером

В продажу эти машины должны поступить в 2019 году [видео]
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Bпервые отечественный лимузин был показан широкой публике в день инаугурации Владимира Путина в мае этого годаBпервые отечественный лимузин был показан широкой публике в день инаугурации Владимира Путина в мае этого годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Модельный ряд проекта «Кортеж» пополнится компактным кроссовером. Ранее в линейку российских автомобилей премиум-класса уже вошли лимузин, седан и минивэн. Все прототипы созданы на единой модульной платформе и будут иметь узнаваемый вид.

Напомним, впервые отечественный лимузин был показан широкой публике в день инаугурации Владимира Путина в мае этого года. Глава государства приехал на нем на церемонию. Однако планируется, что автомобили проекта «Кортеж» появятся не только в гараже №1, но и попадут в свободную продажу под маркой Aurus.

Владимир Путин выезжает на инаугурацию.

- Кроссовер Aurus пока находится в стадии разработки, - рассказал «КП» заместитель гендиректора ФГУП «НАМИ» (генподрядчик проекта) Андрей Гармай. - Планируется, что у модель получит название Comendant.

Примечательно, что все модели Aurus получают имена в честь башен Московского Кремля. Седан - Senat, а минивэн - Arsenal.

В продажу для населения автомобили «президентской серии» должны поступить в 2019 году. Цены на них и количество выпущенных экземпляров пока не раскрываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У Трампа «Зверь» толще, а у Путина «Аурус» длиннее: На чем ездят и летают президенты России и США

Владимир Путин и Дональд Трамп не просто лидеры двух мировых держав, их самолеты и лимузины - прямое отражение технических возможностей престижа своей страны. «КП» разобралась, на чем передвигаются президенты России и США - по земле и по воздуху (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что такое клиренс и как его правильно измерять: «Жигули» круче внедорожника?
15, 17, 20 см - данные о дорожном просвете (или клиренсе) всегда указываются в технических характеристиках. Кому нужны эти цифры и действительно ли, чем больше дорожный просвет, тем лучше проходимость?
Новости 24
Пользователи соцсетей высмеяли подвернуты штанины главы МИД Украины
Захарова: Новые антироссийские санкции США подрывают усилия в сфере нераспространения и контроля над вооружениями
Посольство РФ: Американская «санкционная лихорадка» приближается к точке невозврата
Глава МИД Австрии упала в обморок на полях Европейского форума в Альпах
Китай приступил к испытаниям своего второго авианосца
В Кремле не комментируют сообщения об авиаударе в Афганистане
В Испании около 50 мигрантов высадились на пляж с туристами
Песков: Кремль изучит последствия введения новых санкций США
В Минобороны сообщили, что США переводят на Ближний Восток носители крылатых ракет для удара по Сирии
Ученые усмотрели на лице признаки высокого риска смерти
Киевским депутатам предложили назвать улицу в честь Маккейна
«Алмаз-Антей» досрочно передал военным еще один полковой комплект ЗРС С-400
В NASA создали карту пыльных облаков планеты
Путин помог кемеровским горнякам с получением квартир
Макрон сообщил о первых результатах координации России и Франции по Сирии
Путин заявил, что программу расселения из аварийного и ветхого жилья в России продолжат
В Минобороны опровергли сообщения о российском воздушном ударе в Афганистане
Российские ученые создали вакцину от меланомы за 1,5 млн рублей
В Лондоне на тротуар выехал автомобиль, за которым гналась полиция
Александр Лукашенко: Мышковать на российских сложностях Беларусь не собирается!
В России мобильный интернет уже стал полноценной заменой фиксированному