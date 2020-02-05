2020-02-05T23:19:45+03:00
Авто

Росавтодор объяснил, почему невозможно полностью отказаться от шипованных шин

В зимнее время года использование данной резины позволяет снижать аварийность
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В России могут частично ограничить использование шипованной резиныВ России могут частично ограничить использование шипованной резиныФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Росавтодоре отметили, что говорить об отказе от шипованной резины пока слишком рано, а в некоторых регионах – невозможно.

По словам главного специалиста отдела конструкции земляного полотна ФАУ «Росдорнии» Николая Беляева, около 60% водителей легковых машин используют шипованную резину в зимний период. В северных регионах страны дорожные условия принципиально отличаются и там резину с шипами выбирают почти 100 процентов автомобилистов.

- Применение шипов снижает риск возникновения ДТП. На мой взгляд вводить полные запреты было бы неправильно, - заявляет специалист.

В пресс-службе Росавтодора подчеркнули, что данный вопрос должен решаться на государственном уровне, пишет газета "Известия".

Ранее участники круглого стола в Госдуме согласились, что необходимо ввести сезонные ограничения на использование шипованной резины. В Росавтодоре призвали ужесточить требования не только к слоям дорожного покрытия, но и к применяемым шипам — «к их количеству, к составу материала, весу, форме, и к работе самого шипа при соприкосновении с дорожным покрытием».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адмирал ВМС США: Нашим кораблям угрожают российские подлодки у американских берегов
В ВОЗ заявили, что лекарств от «китайского» коронавируса пока нет
На организацию контроля за коллекторами уйдет почти два миллиарда рублей
В Германии потребовали от ЕС «четче» реагировать на санкции против «Северного потока - 2»
Крушение самолета в Стамбуле: погиб один человек, пострадали 157
Росавтодор объяснил, почему невозможно полностью отказаться от шипованных шин
Республиканец Митт Ромни решил голосовать за импичмент Трампа
WADA подтвердило, что санкции против российского спорта распространяются и на ЧМ-2022 по футболу
В Госдуме отреагировали на заявление, что Киев пока не готов к «возвращению» Крыма
СБУ проводит обыск в квартире журналиста телеканала «1+1»
Эксперт назвал наименее вредный алкоголь
Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ
Крушение самолета в Стамбуле: пострадали 120 человек, госпитализированы - более 50
Глава USADA: решение по статусу РУСАДА будет принято после Олимпиады-2020