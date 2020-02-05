Росавтодор объяснил, почему невозможно полностью отказаться от шипованных шин

5 Февр. 2020 2020-02-05T23:19:45+03:00

В зимнее время года использование данной резины позволяет снижать аварийность

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В Росавтодоре отметили, что говорить об отказе от шипованной резины пока слишком рано, а в некоторых регионах – невозможно.

По словам главного специалиста отдела конструкции земляного полотна ФАУ «Росдорнии» Николая Беляева, около 60% водителей легковых машин используют шипованную резину в зимний период. В северных регионах страны дорожные условия принципиально отличаются и там резину с шипами выбирают почти 100 процентов автомобилистов.

- Применение шипов снижает риск возникновения ДТП. На мой взгляд вводить полные запреты было бы неправильно, - заявляет специалист.

В пресс-службе Росавтодора подчеркнули, что данный вопрос должен решаться на государственном уровне, пишет газета "Известия".

Ранее участники круглого стола в Госдуме согласились, что необходимо ввести сезонные ограничения на использование шипованной резины. В Росавтодоре призвали ужесточить требования не только к слоям дорожного покрытия, но и к применяемым шипам — «к их количеству, к составу материала, весу, форме, и к работе самого шипа при соприкосновении с дорожным покрытием».

ИСТОЧНИК KP.RU