Росавтодор объяснил, почему невозможно полностью отказаться от шипованных шин
В Росавтодоре отметили, что говорить об отказе от шипованной резины пока слишком рано, а в некоторых регионах – невозможно.
По словам главного специалиста отдела конструкции земляного полотна ФАУ «Росдорнии» Николая Беляева, около 60% водителей легковых машин используют шипованную резину в зимний период. В северных регионах страны дорожные условия принципиально отличаются и там резину с шипами выбирают почти 100 процентов автомобилистов.
- Применение шипов снижает риск возникновения ДТП. На мой взгляд вводить полные запреты было бы неправильно, - заявляет специалист.
В пресс-службе Росавтодора подчеркнули, что данный вопрос должен решаться на государственном уровне, пишет газета "Известия".
Ранее участники круглого стола в Госдуме согласились, что необходимо ввести сезонные ограничения на использование шипованной резины. В Росавтодоре призвали ужесточить требования не только к слоям дорожного покрытия, но и к применяемым шипам — «к их количеству, к составу материала, весу, форме, и к работе самого шипа при соприкосновении с дорожным покрытием».
ИСТОЧНИК KP.RU