2020-02-05T16:26:49+03:00
Авто

В Госдуме хотят ограничить использование шипованной резины

"Автодор" предложил вновь обязать водителей устанавливать знак "Ш" на автомобили
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России хотят изменить правила использования шипованных шинВ России хотят изменить правила использования шипованных шинФото: Олег УКЛАДОВ
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В Государственной думе обсуждают возможность введения ограничений на использование шипованной резины. Депутаты предлагают снизить допустимую скорость движения машин с такими шинами и штрафовать за их использование вне сезона.

Дело в том, что ежегодно российские власти тратят восстановление дорог 60-220 миллиардов рублей. Из них около 53 млрд руб. уходят на ремонт колейности покрытия, чаще всего возникающей из-за шипов. При этом такой резиной у нас в стране пользуются 25 миллионов автомобилистов.

В госкомпании "Автодор" считают, что за нарушение правил применения шин надо штрафовать. Региональные власти сами смогут определять период эксплуатации сезонной резины, а камеры помогут с автоматической идентификацией транспорта с шипованными покрышками. Для этого в "Автодоре" предлагают вновь обязать водителей устанавливать на машины знак "Ш". Сайт kp.ru писал, что его убрали всего несколько лет назад.

"Шипы на льду — как коньки. В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается", - посетовал замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимир Островский.

Представитель РосдорНИИ Николай Беляев в ответ на это предложил снизить разрешенную скорость для автомобилей с шипами со 110 до 90 км/ч на автомагистралях, передает "Коммерсантъ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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