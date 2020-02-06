Корабль "Союз МС-13" с тремя космонавтами на борту возвращается на Землю

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:41:21+03:00

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Корабль "Союз МС-13" успешно отстыковался от Международной космической станции в четверг, 6 февраля, и теперь возвращается на Землю. На его борту находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано.

"Пилотируемый корабль Союз МС-13 штатно отстыковался от Международной космической станции. Спускаемый аппарат осуществит посадку в 12:12 мск", - сообщается на странице "Роскосмоса" в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что ранее были обнародованы планы России по освоению Луны на ближайшие десять лет. Так, в 2023 году будет проведен первый испытательный запуск корабля "Орел", который раньше назывался "Федерация", а через год после этого состоится беспилотный полет к МКС.

Пилотируемый облет Луны запланирован на 2029 год. Примерно в это же время на спутник Земли хотят отправить луноход.

Союз МС-13 возвращается на Землю: прямая трансляция.Утром 6 февраля космический корабль Союз МС-13 с тремя космонавтами отстыкуется от МКС и вернётся на Землю

ИСТОЧНИК KP.RU