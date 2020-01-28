2020-01-28T13:49:33+03:00
Наука

Российский корабль "Орел" совершит пилотируемый облет Луны в 2029 году

На ближайшие десять лет запланировано сразу несколько миссий по освоению спутника Земли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россияне планируют высадиться на Луну в 2030-х годахРоссияне планируют высадиться на Луну в 2030-х годахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новый российский космический корабль "Орел" (раньше назывался "Федерация") осуществит пилотируемый облет Луны в 2029 году. Во всяком случае так говорится в презентации, которая была представлена первым заместителем главы Роскосмоса Юрием Урличичем на XLIV Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева.

В планах у ведомства провести первый испытательный запуск корабля уже в 2023 году, первый беспилотный полет к Международной космической станции - в 2024 году, а пилотируемый полет к МКС - в 2025.

В 2029 году "Орел" облетит Луну без пилота. Через год состоится пилотируемое путешествие и отработка стыковки корабля с лунным взлетно-посадочным комплексом. Также примерно в это время планируется отправить автоматический луноход. Лунная программа включает сразу несколько миссий, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что уже в 2030-х годах Роскосмос хочет высадить космонавтов на спутнике Земли и развернуть там российскую посещаемую базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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