2020-02-06T11:18:22+03:00
Экономика

Коронавирус из Китая может замедлить российскую экономику на 0,11 п.п.

А вот на инфляции 2019-nCoV отразиться не должен
Елена АКИМОВА
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Эксперты прогнозируют, что китайский вирус отразится на российской экономикеЭксперты прогнозируют, что китайский вирус отразится на российской экономикеФото: REUTERS
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Эксперты подсчитывают возможные убытки, которые понесет российская экономика от прекращения взаимодействия с Китаем. По самым скромным прогнозам, 2019-nCoV замедлит темпы роста российского ВВП на 0,11 п.п., а в самых пессимистичных прогнозах на 0,2-0,3п.п.

При этом на инфляцию эпидемия практически не окажет влияния, несмотря на отказ от товаров из Поднебесной, рост цен по итогам года составит не более 3,5 процентов.

Основную угрозу вирус представляет для транспорта, туризма, торговли и отраслей машиностроения, ориентированных на комплектующие китайского производства.

Основной жертвой короновируса станет экономика Китая, уверены эксперты. Удар будет нанесен по многим отраслям, в том числе туристической, ведь жители страны являются самыми активными путешественниками в мире.

Китай производит около 16% мирового ВВП, поэтому его проблемы ощутит весь мир: другие страны зафиксируют снижение экспорта, а также могут недополучить комплектующих из КНР, пишет газета "Известия".

Вирус начал распространяться в Китае в январе 2019 года. Больше 450 человек скончались, около 15 тысяч заражены. Сообщение с Китаем закрыли многие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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