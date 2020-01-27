Записки из очага эпидемии опасного коронавируса: Личные авто запрещены, все продукты обрабатывают спиртом

Яна и Никита Брусенцовы родились в Донецке. Оба с детства занимались танцами. В 2016 году Никите предложили работу в китайском Ухане — учителем балета в частной танцевальной школе. Пара, недолго думая, согласилась и отправилась покорять Поднебесную.

«КП» попросила Яну Брусенцову рассказать о том, каково живется в городе, где введен карантин из-за вспышки неизвестного коронавируса.

yasinhren Яна и Никита Брусенцовы

ПРЕДЫСТОРИЯ

О вирусе мы узнали в конце декабря. Китайские новостные порталы писали об этом неактивно, чего уж говорить о российских СМИ. Никто не воспринимал ситуацию слишком серьезно. Никто даже подумать не мог, что очень скоро Ухань - город с населением почти 14 миллионов человек - закроют на карантин.

Поначалу нам просто рекомендовали носить маску, чаще мыть руки и по возможности избегать людных мест. В школе у мужа объявили о вирусе, но занятия не прекратили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

Католическое Рождество (25 декабря) и Новый год (31 Декабря) китайцы праздновали с размахом. На улицах толпы людей, в магазинах не протолкнутся. Мы особо не переживали, но маски на всякий случай носили и пили противовирусные препараты. После 31 декабря новости о вирусе стали звучать все чаще, на улицах мы стали встречать все больше людей в масках.

Среда, 22 января: накануне карантина

Вечером во вторник в рабочем чате нам объявили, что каникулы в связи с новогодними праздниками начинаются на пару дней раньше.

Утром в среду, чтобы не терять времени даром, мы отправились в развлекательный центр попрыгать на батутах. Мы с Никитой поехали на мопеде, а наши друзья — на метро. Магазины и общественный транспорт работали в штатном режиме. Только в развлекательном центре совсем не было народа. Хотя это неудивительно. В будни там всегда безлюдно.

Эпидемиологический контроль в Ухане усилен, но никакой паники среди жителей нетФото: REUTERS

В ночь на 23 января в чате, где общаются русскоязычные, живущие в Ухане, стали писать, что начали приходить уведомления об отмене авиарейсов. У многих были куплены билеты. В Китае на новогодние каникулы не принято сидеть дома. Все путешествуют либо внутри страны, либо улетают за границу в отпуск.

Четверг, 23 января: местные бегут тайными тропами

Мы проснулись в обед. Чаты ломились от сообщений, что город закрыт на карантин. Въезд и выезд из Уханя запрещен. Знакомые ребята, у которых вылет был до 10:30 утра, успели улететь. Остальные были вынуждены остаться. Оказалось, многим даже не сообщили об отмене рейсов, поэтому сотни пассажиров еще целый день находились в аэропорту, ожидая долгожданной посадки на самолет.

Некоторым людям удалось все-таки покинуть город на своих автомобилях и такси. Кто-то ехал тайными тропами в объезд блокпостов, кого-то пропускали на КПП, предварительно измерив температуру и подробно расспросив о самочувствии. Но к семи вечера стало понятно, что покинуть город уже невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/756399" frameborder="0"></iframe> Изоляция китайского города Ухань.

В тот же день в соцсетях появилось пугающее сообщение. Нельзя покидать квартиры и дома. Следует закрыть все окна и двери, мол по городу будет проходить дезинфекция. Через пару часов выяснилось, это фейк.

Улицы УханяФото: REUTERS

Вечером заговорили, что с 24 января в городе перекроют транспортное сообщение. Работа метро, автобусов, паромов будет временно приостановлена в целях безопасности. Мы отнеслись к этому спокойно. Да, эти меры «связывают нам руки» и лишают возможности комфортно жить. Но это делается, чтобы пресечь распространение вируса!

Пятница, 24 января: паника только в СМИ

До вечера мы сидели дома и читали новости. В итоге пришли к выводу, что СМИ очень преувеличивают масштабы бедствия. От некоторых сообщений волосы дыбом вставали. Мы узнали, что Ухань якобы оцепили военные, а люди от безысходности пытаются прорвать кольцо «блокады». Мол, в магазинах нет продуктов, люди дерутся за последнюю пачку макарон…

В городе более 2070 человек заражены коронавирусом, у 2700 пациентов — инфекция под подозрениемФото: REUTERS

Да, в город для поддержания порядка действительно прибыла армия и военные врачи. Но местные жители никуда не пытаются вырваться. Все тихо и мирно сидят дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/756412" frameborder="0"></iframe> Больницы города Ухань переполнены.

Ближе к восьми вечера мы решили съездить в магазин. Но большой супермаркет оказался уже закрыт, а меленький магазин, который расположен в нашем доме, еще работал. Там мы купили воды, сладостей, и решили, что завтра выберемся из дома пораньше.

Суббота, 25 января: запрет на выезд на личных авто

С утра мы составили список продуктов и отправились в супермаркет. Надели маски, взяли спирт и обеззараживающие салфетки. В магазине людей было довольно много. Да и машин и мопедов на улицах прибавилось. Перед входом в супермаркет персонал в масках измерил нам температуру, спиртом обработали корзину для продуктов, записали наши данные (имя, возраст и номер телефона).

Рынок в УханеФото: REUTERS

В магазине все полки ломились от продуктов. Ажиотаж был только у прилавка с овощами. Для Китая это нормально, овощи — неотъемлемая часть рациона. По пути домой заехали в аптеку за витаминами. Масок в аптеке уже не было, спирта тоже, но продавец посоветовала зайти завтра, когда будет поставка.

Вернувшись домой, мы закинули в стирку всю одежду, которая была на нас. К стиральному порошку добавили еще и дезинфицирующий раствор. Маски выбросили, перед этим положив их в пакет. Лицо и руки помыли с мылом. Приняли душ и выпили чай с имбирем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/756403" frameborder="0"></iframe> Перекрыты въезды в китайский Ухань.

Вечером появилась новость, что теперь по городу будут ездить специализированные такси. Они оборудованы специальными дезинфицирующими средствами. Другим автомобилям, в том числе личным, выезд на улицу запрещен. За нарушение – штраф.

Въезд и выезд из Уханя запрещенФото: REUTERS

Воскресенье, 26 января: говорят, что 49 человек удалось вылечить…

В городе более 2070 человек заражены коронавирусом, у 2700 пациентов — инфекция под подозрением. 56 человек умерли. Но говорят, что 49 человек удалось вылечить. Правда, о их судьбе ничего не сообщают.

Целый город на карантинеФото: REUTERS

Мы постоянно общаемся с ребятами, кому удалось улететь из Уханя на праздники за границу. Все надеются, что аэропорт скоро откроют, и они смогут вернуться в Китай, поэтому заранее купленные билеты пока не сдают.

Настроение в русскоязычных чатах боевое. Стараемся поддерживать друг друга.

За окном моросит дождь. Погода нагоняет тоску. С нетерпением ждем хорошей погоды и хороших новостей. Теперь поход за продуктами для нас настоящий праздник. В Китае очень насыщенная жизнь, поэтому в условиях карантина нам жить непривычно.

Говорят, что 49 человек удалось вылечить. Правда, о их судьбе ничего не сообщаютФото: REUTERS

За короткое время власти Китая развернули масштабную борьбу с вирусом. Отменены массовые мероприятия празднования Нового года. Перекрыты дороги, организован спецтранспорт. Все магазины оснастили тепловизорами и дезинфицирующими средствами. Продовольствие и медикаменты завозят регулярно.

Паники и зомби-апокалипсиса в Ухане нет. Многие магазины закрыты только потому, что сейчас новогодние каникулы. В китайской социальной сети WeChat паникеров и распространителей фейков блокируют. Ситуация напряженная, но мы сохраняем спокойствие и бережем свое здоровье. Физическое и психологическое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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