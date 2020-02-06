2020-02-06T17:30:58+03:00
Политика

В Раде опять подрались депутаты «Батьковщины» и «Слуги народа»

Оппозиция избрала единственно-верную тактику – устроить в Раде цирк
Дмитрий СТЕШИН
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Оппозиция избрала единственно-верную тактику – устроить в Раде циркОппозиция избрала единственно-верную тактику – устроить в Раде циркФото: REUTERS
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На этот раз, из-за продолжительности работы парламента. Вице-спикер предложил закончить в 20.00. «За» проголосовала только половина депутатов. Вице-спикер попытался повторить голосование, но депутат от «Батьковщины», выступающий против принятия «закона о земле» попытался прорваться в президиум, на трибуну.

Его остановили «Слуги народа», собирающиеся, по наказу Зеленского, уже сегодня принять скандальный Закон. В то, что это случится, никто не верит. В президиуме лежит стопка бумаги высотой примерно в половину метра – это 4018 поправок к закону о земле. Вице-спикер попросил депутатов «вести дискуссии, а не доказывать свою правоту в кулачных обезьяньих прыжках».

Скорее всего, драки в Раде продолжатся. Оппозиция избрала единственно-верную тактику – устроить в Раде цирк, вместо рассмотрения пресловутого закона и поправок. В голосовании им «Слуг народа» не победить, численность на стороне пропрезидентской партии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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