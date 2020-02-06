В Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением для 737 Max
По словам инженеров, ее необходимо исправить, прежде чем самолет сможет вернуться в эксплуатацию
Изменить размер текста:
Инженеры компании Boeing обнаружили новую проблему с программным обеспечением для самолёта 737 Max.
По словам специалистов, ее необходимо исправить, прежде чем самолет сможет вернуться в эксплуатацию.
Напомним, сборка модели 737 Мах была приостановлена 20 января текущего года.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU