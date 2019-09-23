Эксперты Индонезии назвали причины крушения Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 04:25 2019-09-23T04:40:44+03:00

После двух крушений лайнеров Boeing 737 MAX 8 в Индонезии и Эфиопии полеты самолетов этой модели запретили практически по всему миру Фото: REUTERS

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Индонезийские эксперты, продолжающие расследование крушения самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air осенью прошлого года, установили, что одной из главных причин авиакатастрофы стали ошибки конструкторов, разрабатывавших эту модель лайнера, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с предварительным вариантом отчета следственной комиссии.

По словам собеседников издания, основную роль в катастрофе сыграли «проблемы с конструкцией и недостаток контроля». Кроме того, среди факторов, которые привели к трагедии, называют ошибочные действия пилота и недостатки в техобслуживании лайнера. Отмечается, что это не окончательный вариант доклада, итоговый отчет обещают обнародовать в ноябре.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air, вылетевший из Джакарты 29 октября 2018 года, рухнул в Яванское море. Погибли 189 человек – 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников.

А 10 марта 2019-го такой же лайнер разбился в Эфиопии. Жертвами второго крушения стали 157 граждан из 33 стран мира. После этого полеты Boeing 737 MAX 8 запретили практически по всему миру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697213" frameborder="0"></iframe> Boeing 737 MAX: что с ним не так, причины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU