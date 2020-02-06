Российские ученые нашли новый способ лечить тяжелые заболевания

6 Февр. 2020 2020-02-06T21:13:16+03:00

В последствии это может точечно воздействовать на больные клетки, в том числе пораженные онкологией

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Российские ученые создали технологию, способную оперативно распознавать больные клетки в организме. У нового способа ряд плюсов, в том числе способность попадать только в больные клетки, не нанося вреда здоровью других.

Умный материал анализирует всю клетку и ее окружение. На основе этой способности можно будет создавать лекарства, которые смогут бороться точечно с пораженным элементами и не губить здоровые.

Самым ярким примером является химиотерапия. При облучении врачи жертвуют здоровыми клетками пациента, чтобы оказать максимальное воздействие на поврежденные частицы.

Разработкой технологии занимается группа ученых из подмосковного МФТИ и Института общей физики РАН.

- Условно говоря, мы меняем способ доставки лекарства до больной клетки. Традиционные – это письмо с указанием города и улицы, но без номера дома и квартиры. А для эффективной доставки необходимо знать больше параметров, - рассказывает телеканалу «360» руководитель исследования и лаборатории нанобиотехнологий Максим Никитин.

Использовать новый метод можно будет во многих случаях, в том числе при проведении ДНК-экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU