Российские ученые нашли новый способ лечить тяжелые заболевания
Российские ученые создали технологию, способную оперативно распознавать больные клетки в организме. У нового способа ряд плюсов, в том числе способность попадать только в больные клетки, не нанося вреда здоровью других.
Умный материал анализирует всю клетку и ее окружение. На основе этой способности можно будет создавать лекарства, которые смогут бороться точечно с пораженным элементами и не губить здоровые.
Самым ярким примером является химиотерапия. При облучении врачи жертвуют здоровыми клетками пациента, чтобы оказать максимальное воздействие на поврежденные частицы.
Разработкой технологии занимается группа ученых из подмосковного МФТИ и Института общей физики РАН.
- Условно говоря, мы меняем способ доставки лекарства до больной клетки. Традиционные – это письмо с указанием города и улицы, но без номера дома и квартиры. А для эффективной доставки необходимо знать больше параметров, - рассказывает телеканалу «360» руководитель исследования и лаборатории нанобиотехнологий Максим Никитин.
Использовать новый метод можно будет во многих случаях, в том числе при проведении ДНК-экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU