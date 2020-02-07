"Мы должны выступать на территории государства-агрессора": Министр спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали в России

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:01:34+03:00

В Минспорта Украины сказали, что если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов, что ограничивает возможности спортсмена бороться за медали Фото: REUTERS

Бородянский считает, что, в отличие от артистов, у них нет выбора

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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский разрешил спортсменам выступать и бороться за медали на соревнованиях в России.

- Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, должны выступать на территории государства-агрессора, - заявил он.

Бородянский также отметил, что у спортсменов, в отличие от артистов, нет выбора - выступать или не выступать. Кроме того, если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов, что ограничивает возможности спортсмена бороться за медали.

- Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов, - передаёт Интерфакс слова главы Минспорта Украины.

Напомним, что 5 февраля тренерский штаб сборной Украины принял решение об отправке нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые будут проходить в России.

ИСТОЧНИК KP.RU