2020-02-07T12:01:34+03:00
В мире

"Мы должны выступать на территории государства-агрессора": Министр спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали в России

Бородянский считает, что, в отличие от артистов, у них нет выбора
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Минспорта Украины сказали, что если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов, что ограничивает возможности спортсмена бороться за медалиВ Минспорта Украины сказали, что если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов, что ограничивает возможности спортсмена бороться за медалиФото: REUTERS
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Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский разрешил спортсменам выступать и бороться за медали на соревнованиях в России.

- Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, должны выступать на территории государства-агрессора, - заявил он.

Бородянский также отметил, что у спортсменов, в отличие от артистов, нет выбора - выступать или не выступать. Кроме того, если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов, что ограничивает возможности спортсмена бороться за медали.

- Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов, - передаёт Интерфакс слова главы Минспорта Украины.

Напомним, что 5 февраля тренерский штаб сборной Украины принял решение об отправке нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые будут проходить в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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