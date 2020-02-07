"Мы должны выступать на территории государства-агрессора": Министр спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали в России
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский разрешил спортсменам выступать и бороться за медали на соревнованиях в России.
- Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире, должны выступать на территории государства-агрессора, - заявил он.
Бородянский также отметил, что у спортсменов, в отличие от артистов, нет выбора - выступать или не выступать. Кроме того, если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов, что ограничивает возможности спортсмена бороться за медали.
- Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов, - передаёт Интерфакс слова главы Минспорта Украины.
Напомним, что 5 февраля тренерский штаб сборной Украины принял решение об отправке нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые будут проходить в России.
ИСТОЧНИК KP.RU