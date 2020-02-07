2020-02-07T13:01:17+03:00
Наука

Ученые нашли способ замедлить старение мозга

Исследователи нашли клетки в нервной системе, которые отвечают за омоложение организма
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Ученые научились замедлять старение мозгаУченые научились замедлять старение мозгаФото: Ольга ИВАШЕНКО
Изменить размер текста:

В головном мозге человека с возрастом накапливается определенный тип иммунных клеток. При активации они начинают замедлять снижение когнитивных функций организма. Об этом рассказали американские специалисты из Медицинского колледжа Олбани.

В ходе исследования специалисты изучили врожденные лимфоидные клетки второй группы, которые участвуют в регенерации. По словам ученых, именно они играют существенную роль в борьбе со старением.

До этого исследования было неизвестно, что такое клетки есть в центральной нервной системе и что они реагируют на старение, передает телеканал «360».

В ходе эксперимента специалисты обследовали мозг молодых и старых мышей и обратили внимание, что с возрастом нужные клетки начинают собираться в сосудистом сплетении, который вырабатывает жидкость для спинного мозга. То же происходит и в организме человека.

Тогда ученые активировали лимфоидные клетки у старых мышей и убедились, что у них в организме начали вырабатываться белки, продлевающие жизненный цикл и омолаживающие организм, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Центробанк: коронавирус - один из факторов возможного влияния на инфляцию
ЦБ снизил ключевую ставку до 6%
Хуснуллин назвал ипотечную ставку в 9% преступлением
В Москве количество ДТП с такси выросло на 80%, а с каршерингом - на 242%
На ВДНХ пройдет праздник, посвященный 130-летию Пастернака
Лавров: Россия и Мексика договариваются по новым поставкам вертолетов
"Это преступление": Хуснуллин поручил решить проблему долгостроев в каждом регионе
В Сочи началась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко
Украина запретила въезд в страну шестерым российским актерам
Ученые нашли способ замедлить старение мозга
Трамп высмеял Пелоси в шуточном ролике
Крашенинников считает, что не стоит вносить слово "русские" в преамбулу Конституции
«Дипломаты были штурманами, зачастую не спали сутки»: посол России в Китае рассказал об эвакуации россиян из Уханя
ФАС сообщила о повсеместном завышение цен на медицинские маски в аптеках
Крашенинников: при голосовании о поправках в Конституцию будет графа "против"
Новый iPhone признали опасным для здоровья
"Мы должны выступать на территории государства-агрессора": Министр спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали в России
Посольство поддерживает тесный контакт с россиянами на круизном лайнере в Японии