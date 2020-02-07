Ученые нашли способ замедлить старение мозга

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:01:17+03:00

Исследователи нашли клетки в нервной системе, которые отвечают за омоложение организма

Изменить размер текста: A A

В головном мозге человека с возрастом накапливается определенный тип иммунных клеток. При активации они начинают замедлять снижение когнитивных функций организма. Об этом рассказали американские специалисты из Медицинского колледжа Олбани.

В ходе исследования специалисты изучили врожденные лимфоидные клетки второй группы, которые участвуют в регенерации. По словам ученых, именно они играют существенную роль в борьбе со старением.

До этого исследования было неизвестно, что такое клетки есть в центральной нервной системе и что они реагируют на старение, передает телеканал «360».

В ходе эксперимента специалисты обследовали мозг молодых и старых мышей и обратили внимание, что с возрастом нужные клетки начинают собираться в сосудистом сплетении, который вырабатывает жидкость для спинного мозга. То же происходит и в организме человека.

Тогда ученые активировали лимфоидные клетки у старых мышей и убедились, что у них в организме начали вырабатываться белки, продлевающие жизненный цикл и омолаживающие организм, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU