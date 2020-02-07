2020-02-07T17:00:45+03:00
Общество

В Московском метро "больные коронавирусом" разыграли пассажиров

В вагон зашли четверо, изображающие заражённых китайцев, а следом за ними - двое в костюмах химзащиты
Ася КУЗНЕЦОВА
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Представители метрополитена, посмотрев на YouTube ролик с пранком, посчитали его правонарушением и обратились в полициюПредставители метрополитена, посмотрев на YouTube ролик с пранком, посчитали его правонарушением и обратились в полициюФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники московского метрополитена заявили в полицию о пранке пассажиров неизвестными, которые изображали заражённых коронавирусом китайцев и сопровождающих их специалистов в костюмах химзащиты, сообщает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

Зайдя в поезд на станции "Киевская", пранкеры, изображающие четырёх граждан Китая, начали чихать и кашлять, а уже на следующей станции их забрали два других участника розыгрыша, одетых в жёлтые костюмы химзащиты.

Представители метрополитена, посмотрев на YouTube ролик с пранком, посчитали его "умышленным нарушением общепризнанных норм" и обратились в полицию.

- Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в мосметро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов, - прокомментировали инцидент в пресс-службе метрополитена.

Пранк о коронавирусе в московском метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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