2020-02-08T01:56:16+03:00
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"

По данным агентства, прогноз стабильный
Мария ИГНАТЬЕВА
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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента России находится на уровне "BBB", а прогноз, по их данным, стабильный. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.

- Российский РДЭ на уровне "ВВВ" отражает ее надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям, - сообщает пресс-служба агенства.

Также отмечается низкий уровень внешнего долга РФ. Госбюджет при этом, как заявили в Fitch, увеличивается. Однако сохраняются риски, которые связаны с геополитической напряженностью и существующими санкциями. Это оказывает давление на гибкость внешнего финансирования и инвестиций.

Эксперты агенства считают, что росту макроэкономической стабильности, повышению устойчивости к внешним факторам и снижению зависимости от цен на нефть способствуют несколько факторов. Речь идет о приверженности таргетированию инфляции, гибкости обменного курса и разумная налогово-бюджетная стратегия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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